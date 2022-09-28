Курганский губернатор раскритиковал спекулянтов военными товарами

29 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков высказался о росте цен на военное снаряжение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с коллегами удивился росту цен на снаряжение, которое покупают сейчас люди, подлежащие мобилизации. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С легким удивлением наши коллеги, отвечающие за работу по комплектации мобилизуемых, наблюдают за тем, как резко растут цены на ряд предметов снаряжения, включая средства защиты. Воистину, „кому война, а кому мать родна“. Интересно, это тоже урегулирует „невидимая рука рынка“?» — сообщил Шумков. Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации. После этого жители Курганской области начали раскупать берцы и военную амуницию.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с коллегами удивился росту цен на снаряжение, которое покупают сейчас люди, подлежащие мобилизации. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С легким удивлением наши коллеги, отвечающие за работу по комплектации мобилизуемых, наблюдают за тем, как резко растут цены на ряд предметов снаряжения, включая средства защиты. Воистину, „кому война, а кому мать родна“. Интересно, это тоже урегулирует „невидимая рука рынка“?» — сообщил Шумков. Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации. После этого жители Курганской области начали раскупать берцы и военную амуницию.