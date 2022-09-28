Курганский губернатор раскритиковал спекулянтов военными товарами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с коллегами удивился росту цен на снаряжение, которое покупают сейчас люди, подлежащие мобилизации. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«С легким удивлением наши коллеги, отвечающие за работу по комплектации мобилизуемых, наблюдают за тем, как резко растут цены на ряд предметов снаряжения, включая средства защиты. Воистину, „кому война, а кому мать родна“. Интересно, это тоже урегулирует „невидимая рука рынка“?» — сообщил Шумков.
Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации. После этого жители Курганской области начали раскупать берцы и военную амуницию.
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