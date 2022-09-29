В Екатеринбурге студента очно-заочника хотели мобилизовать, несмотря на отсрочку

Студенту удалось избежать незаконной мобилизации Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Студент Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, Екатеринбург) получил повестку о мобилизации. В военкомате, по его словам, его слушать не стали и хотели отправить в учебный центр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения «Общероссийского Народного фронта».

«С сигналом об ошибочном призыве в центр содействия обратился студент УрГЭУ. Он получил повестку в рамках частичной мобилизации и сразу же обратился в военкомат Качканара. Ссылаясь на указ президента Владимира Путина, он сообщил сотрудникам о своем законном праве на отсрочку, как студента очно-заочной формы обучения, получающего первое высшее образование. Впрочем слушать студента, по его словам, в военкомате не стали», — рассказали URA.RU в ОНФ.

К счастью, в организации смогли помочь студенту. «Мы оказали молодому человеку содействие в отзыве повестки. Общественники обратились к мэру Нижней Туры, где прописан призывник, а также в военно-учетный стол. С фактом ошибочной мобилизации чиновники согласились, приняли у студента подтверждающие документы и отозвали повестку», — добавили в «Народном фронте».

Ранее URA.RU сообщало, что медработника вернули к работе в военкомате Краснотурьинска после массовых жалоб призывников, которые не смогли пройти собеседование у врача перед отправкой в окружные центры. На проблему пожаловались мужчины, которые, придя в военкомат по повесткам, ожидали общения с медиком, однако врача на месте не оказалось.