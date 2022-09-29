Spiegel: «Северный поток» подорвали массивными взрывными устройствами

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Стало известно с помощью каких устройств произвели подрыв «Северного потока» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Трубы газопровода «Северный поток» вероятно были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. Такой версии придерживаются в органах госбезопасности Германии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Было подсчитано, что для разрушения труб должны были быть использованы взрывные устройства с эффектом, сравнимым с эффектом 500 килограммов тротила. В оценку также были включены сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями», — сказано в материале журнала.

В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. URA.RU сообщало, что оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. Сообщалось, что разведка США контролировала подрыв «Северных потоков», передавал «Царьград». В связи с этим парламентарии ОДКБ разработали закон о противодействии терроризму на объектах ТЭК, сообщали «Дни.ру».

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Трубы газопровода «Северный поток» вероятно были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. Такой версии придерживаются в органах госбезопасности Германии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Было подсчитано, что для разрушения труб должны были быть использованы взрывные устройства с эффектом, сравнимым с эффектом 500 килограммов тротила. В оценку также были включены сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями», — сказано в материале журнала. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. URA.RU сообщало, что оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. Сообщалось, что разведка США контролировала подрыв «Северных потоков», передавал «Царьград». В связи с этим парламентарии ОДКБ разработали закон о противодействии терроризму на объектах ТЭК, сообщали «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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