В Минобороны РФ раскрыли задачи мобилизованных на фронте

Минобороны РФ: мобилизованных отправят на оборону освобожденных территорий
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Мобилизованных отправят на освобожденные территории после боевого слаживания Фото:
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Мобилизация в России

После боевого слаживания мобилизованные отправятся на оборону освобожденных территорий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — приводит заявление военного ведомства РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов. Тем россиянам, кто имеет бронь от мобилизации, будут выданы удостоверения об отсрочке. Госдума РФ приняла законопроект, который позволяет жителям РФ, попавшим под призыв и отправленным на фронт, получить кредитные каникулы. Также мобилизованные имеют право на ряд льгот и выплат.

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После боевого слаживания мобилизованные отправятся на оборону освобожденных территорий. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — приводит заявление военного ведомства РИА «Новости». Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов. Тем россиянам, кто имеет бронь от мобилизации, будут выданы удостоверения об отсрочке. Госдума РФ приняла законопроект, который позволяет жителям РФ, попавшим под призыв и отправленным на фронт, получить кредитные каникулы. Также мобилизованные имеют право на ряд льгот и выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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