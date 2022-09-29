Россиянам выдадут удостоверение об отсрочке от мобилизации

Удостоверения об отсрочке от мобилизации выдадут россиянам, имеющим бронь
новость из сюжетаМобилизация в России
Россиянам, имеющим бронь от мобилизации, должны выдавать удостоверение об отсрочке. Об этом сообщили на портале Объясняем.рф.
«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают», — заявлено на портале. Добавляют, что гражданам, не попадающим под бронь, удостоверение выдаваться не будет.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что у российских парламентариев отсутствует какая-либо бронь, передавали «Дни.ру». Минцифры РФ дало разъяснения, как избежать ошибок при подаче заявлений об отсрочки от мобилизации, сообщал «Царьград». Президент России Владимир Путин на фоне спецоперации на Украине 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов.