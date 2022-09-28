Зампред Центрального райсуда Челябинска хочет покинуть пост

29 сентября 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Ирина Шершикова (на фото) занимает пост замглавы суда с июня 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель председателя Центрального районного суда Ирина Шершикова намерена покинуть пост и перейти на работу судьей областного суда. Это следует из повестки заседания Квалификационной коллегии судей Челябинской области на 30 сентября, где будет рассмотрено заявление судьи. В повестке, опубликованной на сайте ККС региона, указано, что первым вопросом коллегия рассмотрит заявления четырех человек о даче рекомендаций на четыре должности судей Челябинского областного суда. Среди тех, кто хочет перейти на работу в облсуд, Лариса Федосеева из Курчатовского райсуда, Наталья Привалова из Тракторозаводского суда, Надежда Тропынева, которая более 15 лет работает судьей в Каслинском городском суде, а также Ирина Шершикова. Последняя судья долгое время рассматривает уголовные дела в Центральном районном суде Челябинска, а с июня 2020 года занимает пост заместителя председателя этого суда. В декабре 2022 года истекают полномочия председателя Центрального райсуда Рамзии Лутфуллоевой. Она хотела перейти на работу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, но квалколлегия ей в этом отказала. Рекомендацию на пост председателя суда получил экс-сотрудник ГУ МВД по Челябинской области Денис Лекарь, ныне работающий судьей в Челябинском облсуде. Он, как и Ирина Шершикова, занимается рассмотрением уголовных дел.

Заместитель председателя Центрального районного суда Ирина Шершикова намерена покинуть пост и перейти на работу судьей областного суда. Это следует из повестки заседания Квалификационной коллегии судей Челябинской области на 30 сентября, где будет рассмотрено заявление судьи. В повестке, опубликованной на сайте ККС региона, указано, что первым вопросом коллегия рассмотрит заявления четырех человек о даче рекомендаций на четыре должности судей Челябинского областного суда. Среди тех, кто хочет перейти на работу в облсуд, Лариса Федосеева из Курчатовского райсуда, Наталья Привалова из Тракторозаводского суда, Надежда Тропынева, которая более 15 лет работает судьей в Каслинском городском суде, а также Ирина Шершикова. Последняя судья долгое время рассматривает уголовные дела в Центральном районном суде Челябинска, а с июня 2020 года занимает пост заместителя председателя этого суда. В декабре 2022 года истекают полномочия председателя Центрального райсуда Рамзии Лутфуллоевой. Она хотела перейти на работу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, но квалколлегия ей в этом отказала. Рекомендацию на пост председателя суда получил экс-сотрудник ГУ МВД по Челябинской области Денис Лекарь, ныне работающий судьей в Челябинском облсуде. Он, как и Ирина Шершикова, занимается рассмотрением уголовных дел.