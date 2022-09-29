Дерипаске грозит 20 лет тюрьмы в США за обход санкций

Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американское Министерство юстиции.
«Дерипаске <…> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <…> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы», — говорится в пресс-релизе министерства. По версии следствия, олигарх якобы использовал посредника, натурализованную американку Ольгу Шрики, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за 3 миллиона долларов. Еще один из предполагаемых помощников — россиянка Наталья Бардакова. «Шрики, житель Нью-Джерси, находится под стражей, в то время как Дерипаска и другие остаются на свободе», — говорится в статье The Washington Post.
Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Так, в апреле стало известно, что олигарха лишат гражданства Кипра. Позднее французское Министерство экономики и финансов арестовало три виллы, которые принадлежат Дерипаске, владельцу «Группы Альянс», а также части «Русской платины» Мусе Бажаеву и бизнесмену Кириллу Шамалову. Сам миллиардер убежден, что санкции, наложенные против России, через полтора года начнут действовать против тех стран, которые их ввели.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews