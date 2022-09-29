Дерипаске грозит 20 лет тюрьмы в США за обход санкций

29 сентября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Дерипаска рискует оказаться в тюрьме США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американское Министерство юстиции. «Дерипаске <…> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <…> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы», — говорится в пресс-релизе министерства. По версии следствия, олигарх якобы использовал посредника, натурализованную американку Ольгу Шрики, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за 3 миллиона долларов. Еще один из предполагаемых помощников — россиянка Наталья Бардакова. «Шрики, житель Нью-Джерси, находится под стражей, в то время как Дерипаска и другие остаются на свободе», — говорится в статье The Washington Post. Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Так, в апреле стало известно, что олигарха лишат гражданства Кипра. Позднее французское Министерство экономики и финансов арестовало три виллы, которые принадлежат Дерипаске, владельцу «Группы Альянс», а также части «Русской платины» Мусе Бажаеву и бизнесмену Кириллу Шамалову. Сам миллиардер убежден, что санкции, наложенные против России, через полтора года начнут действовать против тех стран, которые их ввели.

Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американское Министерство юстиции. «Дерипаске <…> предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций <…> с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы», — говорится в пресс-релизе министерства. По версии следствия, олигарх якобы использовал посредника, натурализованную американку Ольгу Шрики, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за 3 миллиона долларов. Еще один из предполагаемых помощников — россиянка Наталья Бардакова. «Шрики, житель Нью-Джерси, находится под стражей, в то время как Дерипаска и другие остаются на свободе», — говорится в статье The Washington Post. Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Так, в апреле стало известно, что олигарха лишат гражданства Кипра. Позднее французское Министерство экономики и финансов арестовало три виллы, которые принадлежат Дерипаске, владельцу «Группы Альянс», а также части «Русской платины» Мусе Бажаеву и бизнесмену Кириллу Шамалову. Сам миллиардер убежден, что санкции, наложенные против России, через полтора года начнут действовать против тех стран, которые их ввели.