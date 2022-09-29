Пентагон отказался отвечать на вопрос о вертолетах США над «Северными потоками»

30 сентября 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Власти США не стали комментировать данные о вертолетах на месте аварии на «Северных потоках» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США не намерены спекулировать относительно причин ЧП на «Северных потоков» до завершения официального расследования странами Евросоюза. Об этом официальный представитель Пентагона на фоне публикаций о замеченных над местом утечек вертолетах американских ВВС. «Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта (аварии) на окружающую среду», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. URA.RU сообщало, что оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. Позднее стало известно, что трубы «Северного потока» вероятно были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Кроме того, у острова Борнхольм регулярно летали военные вертолеты США, передает RT.

США не намерены спекулировать относительно причин ЧП на «Северных потоков» до завершения официального расследования странами Евросоюза. Об этом официальный представитель Пентагона на фоне публикаций о замеченных над местом утечек вертолетах американских ВВС. «Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта (аварии) на окружающую среду», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. URA.RU сообщало, что оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. Позднее стало известно, что трубы «Северного потока» вероятно были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Кроме того, у острова Борнхольм регулярно летали военные вертолеты США, передает RT.