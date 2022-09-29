Три региона УрФО станут лидерами экономики

30 сентября 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список самых крупных экономик РФ. Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов, которые сформируют 52% суммарного объема экономики всех субъектов РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития. «Более половины (52,1%) суммарного объема региональных экономик в 2022 году сформируют девять субъектов. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Татарстане, а также Красноярском и Краснодарском крае», — уточняет РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития. Ранее URA.RU рассказывало, что Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-10 регионов, где минимально отличаются зарплаты мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях. Зарплата женщины в среднем составляет 81,6% от дохода мужчины.

Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов, которые сформируют 52% суммарного объема экономики всех субъектов РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития. «Более половины (52,1%) суммарного объема региональных экономик в 2022 году сформируют девять субъектов. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Татарстане, а также Красноярском и Краснодарском крае», — уточняет РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития. Ранее URA.RU рассказывало, что Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-10 регионов, где минимально отличаются зарплаты мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях. Зарплата женщины в среднем составляет 81,6% от дохода мужчины.