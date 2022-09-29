Соцсети: мобилизованного пермяка просят признаться, что опубликованное им видео фейк

Из Пермского края на 29 сентября отправился четвертый эшелон мобилизованных Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Елани задержали березниковца, опубликовавшего в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором якобы мобилизованные жители Березников жалуются, что их выгрузили в поле около учебного центра и «даже палатку с печкой не дали». Об этом сообщила в паблике «Типичные Березники» Наталья Лихарева. Как она утверждает, ее муж находился с Дмитрием, автором видео, в центре подготовки в Елани.

«Люди, помогите! Парня с видео (Елань), забрала военная полиция, грозит статья, что нам сделать… Помогите советом. Я вообще не могу представить, что сейчас с его семьей, его пришли, скрутили, увели, больше нет информации, ссылаются на то, чтобы он признался, что это был фейк», — написала пользователь соцсети «ВКонтакте» Наталья Лихарева в паблике «Типичные Березники».

Видео с мобилизованными березниковцами появилось в соцсети 29 сентября. Его автор — Дмитрий, представившийся старшим лейтенантом медицинской службы в запасе, прокомментировал: «Нас просто выгрузили в поле, автобус уехал. Обещали к завтрашнему утру только разместить. Вот сами развели костер. Сухпая не было, подъемных — тоже».

Ранее в пресс-службе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ответили, что информация нуждается в дополнительной проверке. «Представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию. Если будет доказано ее несоответствие действительности, то правоохранительные органы вправе привлечь паблики за распространение фейков о вооруженных силах», — заключили в пресс-службе главы региона.

URA.RU уже сообщало о пермяках, находящихся в Елани, которые разместили в соцсети видео, где один из военнослужащих рассказал, что условия для прибывших в учебный центр не созданы: мобилизованные были вынуждены спать на голом полу, а само здание переполнено. Глава региона Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Виктору Батмазову съездить в Еланский учебный центр и проверить условия содержания мобилизованных пермяков.