Махонин дал поручение министру из-за бардака в Елани

Махонин поручил министру съездить в учебный центр в Елань

29 сентября 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Махонин попросил министра лично проверить условия пребывания мобилизованных пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Виктору Батмазову съездить в Еланский учебный центр (Свердловская область) и проверить условия содержания мобилизованных пермяков. Об этом глава региона заявил на заседании правительства 29 сентября. Трансляция заседания проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Виктор Александрович, вам поручение тогда, поскольку и военком, и вы говорили о каких-то фейковых новостях. Надо приехать в воинскую часть, где происходит обучение и боевое слаживание жителей Пермского края, и лично самому проверить условия содержания, условия подготовки. И доложить мне. Сделать это нужно в самое ближайшее время», — заявил Махонин. Он также поручил Центру управления регионом отслеживать все обращения в соцсетях. На условия содержания в Елани пожаловался в соцсетях мобилизованный житель Лысьвы. Военный комиссар Пермского края Александр Коковин в своем докладе отметил, что по закону на прием мобилизованных граждан есть сутки. В это время пермяки находятся в автобусах, которые доставили их со сборного пункта. То есть «находятся в тепле». На сутки им обеспечен сухой паек. А в течение суток «их оденут форму и поставят на все необходимые виды довольствия». «Мы понимаем, они не на курорт едут. Размещаем часть в казармах, часть — в палаточном фонде. Постепенно всех людей распределяем. Никто не будет забыт, никто не будет брошен», — заявил военком. Коковин попросил Махонина отложить его поручение о посещении Елани на неделю. Махонин согласился. По его словам, нужно выждать определенное время, за которое люди смогут привыкнуть и обосноваться. А потом уже нужно будет съездить и проверить, чем еще можно помочь. Ранее URA.RU сообщало, что бардак с размещением в Елани возник по вине одного из начальников 473-го учебного центра. Каждый из призывников должен пройти через определенные процедуры, после чего им выдают вещи. Но в Елань единовременно прибыло очень много мобилизованных, и их не смогли грамотно распределить. Из-за этого в центре возникли сложности. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Из Пермского края было отправлено уже три эшелона. Сегодня на сборный пункт приедет Дмитрий Махонин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру территориальной безопасности Виктору Батмазову съездить в Еланский учебный центр (Свердловская область) и проверить условия содержания мобилизованных пермяков. Об этом глава региона заявил на заседании правительства 29 сентября. Трансляция заседания проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Виктор Александрович, вам поручение тогда, поскольку и военком, и вы говорили о каких-то фейковых новостях. Надо приехать в воинскую часть, где происходит обучение и боевое слаживание жителей Пермского края, и лично самому проверить условия содержания, условия подготовки. И доложить мне. Сделать это нужно в самое ближайшее время», — заявил Махонин. Он также поручил Центру управления регионом отслеживать все обращения в соцсетях. На условия содержания в Елани пожаловался в соцсетях мобилизованный житель Лысьвы. Военный комиссар Пермского края Александр Коковин в своем докладе отметил, что по закону на прием мобилизованных граждан есть сутки. В это время пермяки находятся в автобусах, которые доставили их со сборного пункта. То есть «находятся в тепле». На сутки им обеспечен сухой паек. А в течение суток «их оденут форму и поставят на все необходимые виды довольствия». «Мы понимаем, они не на курорт едут. Размещаем часть в казармах, часть — в палаточном фонде. Постепенно всех людей распределяем. Никто не будет забыт, никто не будет брошен», — заявил военком. Коковин попросил Махонина отложить его поручение о посещении Елани на неделю. Махонин согласился. По его словам, нужно выждать определенное время, за которое люди смогут привыкнуть и обосноваться. А потом уже нужно будет съездить и проверить, чем еще можно помочь. Ранее URA.RU сообщало, что бардак с размещением в Елани возник по вине одного из начальников 473-го учебного центра. Каждый из призывников должен пройти через определенные процедуры, после чего им выдают вещи. Но в Елань единовременно прибыло очень много мобилизованных, и их не смогли грамотно распределить. Из-за этого в центре возникли сложности. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Из Пермского края было отправлено уже три эшелона. Сегодня на сборный пункт приедет Дмитрий Махонин.