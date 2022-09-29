В Бурятии заявили об окончании частичной мобилизации

Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру <…> Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается», — написал Цыденов в своем telegram-канале. По его словам, пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами.
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Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. «В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру <…> Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается», — написал Цыденов в своем telegram-канале. По его словам, пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября в рамках проведения спецоперации на Украине. Планируется мобилизовать 300 тысяч граждан России. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. Первым регионом, выполнившим план по призыву, стала республика Крым. В период с 21 по 25 сентября в субъекте призвали нужное количество мужчин. Ранее некоторые регионы также перевыполнили планы за счет добровольцев. Путин напоминал о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт.