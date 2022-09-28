Курганцу с оборонного завода отменили повестку после обращения к омбудсмену

29 сентября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Повестку удалось отменить после обращения к омбудсмену Борису Шалютину (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудник одного из курганских оборонных предприятий по ошибке призвали на частичную мобилизацию. После обращения к Уполномоченному по правам человека Борису Шалютину, повестку удалось отменить. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам омбудсмен. «Пришла повестка сотруднику оборонного предприятия Кургана. Он обратился к нам за помощью. Мы, в свою очередь, обратились в областной военкомат. Выяснилось, что он был призван по ошибке. Проблему решили, повестку отменили», — сказал Шалютин. Омбудсмен также пояснил, что обнаружился неправильный механизм передачи данных с предприятия в военкомат. Все неточности были исправлены. Ранее URA.RU писало, что в России работает горячая линия для мобилизованных по ошибке. Во всех регионах страны открыты центры содействия. Активисты движения ОНФ принимают звонки от жителей. В курганском отделении обращения принимаются по адресу: ул. Томина 53/Урицкого 36 и по телефону 8 (3522) 44-35-80. Также информацию о частичной мобилизации можно получить по единой телефонной линии 122. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Данное решение связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. Минобороны планирует мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. В первую очередь призыву подлежат те, кто служил в армии, имеют боевой опыт и военные специальности.

Сотрудник одного из курганских оборонных предприятий по ошибке призвали на частичную мобилизацию. После обращения к Уполномоченному по правам человека Борису Шалютину, повестку удалось отменить. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам омбудсмен. «Пришла повестка сотруднику оборонного предприятия Кургана. Он обратился к нам за помощью. Мы, в свою очередь, обратились в областной военкомат. Выяснилось, что он был призван по ошибке. Проблему решили, повестку отменили», — сказал Шалютин. Омбудсмен также пояснил, что обнаружился неправильный механизм передачи данных с предприятия в военкомат. Все неточности были исправлены. Ранее URA.RU писало, что в России работает горячая линия для мобилизованных по ошибке. Во всех регионах страны открыты центры содействия. Активисты движения ОНФ принимают звонки от жителей. В курганском отделении обращения принимаются по адресу: ул. Томина 53/Урицкого 36 и по телефону 8 (3522) 44-35-80. Также информацию о частичной мобилизации можно получить по единой телефонной линии 122. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Данное решение связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. Минобороны планирует мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. В первую очередь призыву подлежат те, кто служил в армии, имеют боевой опыт и военные специальности.