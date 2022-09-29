Общественники спасли от мобилизации свердловчанина, воспитывающего дочь с тяжелой формой ДЦП

30 сентября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

44-летний мужчина воспитывает ребенка с тяжелой формой ДЦП Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Тавды (Свердловская область) Виталия Жирякова вернули из учебного центра, куда его направили в рамках частичной мобилизации. 44-летний мужчина воспитывает ребенка с тяжелой формой ДЦП. В военкомате не стали слушать доводы Жирякова о тяжело больной дочери. Супруга Ульяна обратилась за помощью в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Общественники помогли вернуть мужчину домой. Виталий приедет вечером 30 сентября, об этом URA.RU сообщили в ОНФ. «К нам обратилась жительница Тавды, они вместе с супругом воспитывают ребенка с ДЦП. Супруга занята постоянно по основному месту работы. Супруг ведет наблюдение и уход за тяжелым и сложным ребенком. Мобилизация в данном случаем ошибочная. В связи с этим, мы оперативно вышли на связь с главой города Тавды, с военкоматом, отработали ситуацию, и сегодня уже папа возвращается домой к любимой дочке», — сказал координатор по организационной работе Народного фронта в Свердловской области Василий Коноплянко. В семье Жиряковых подрастает десятилетняя дочка Ангелина, у которой диагностирована тяжелая форма ДЦП. По словам супругов, в деревне все были в шоке, когда Виталию пришла повестка. К слову, мужчина служил в армии 20 лет назад. Супруга обратилась на горячую линию, но там ей сообщили, что Виталий подходит для мобилизации, а больной ребенок не является причиной, по которой его не призовут. «Нельзя так! Разные дети инвалиды бывают. Есть, которые ходят, разговаривают, а у нас тяжелый диагноз. Девочка понимает и разговаривает, но не ходит вообще. На все процедуры ездим вдвоем с мужем. Во второй половине дня жду его дома. Мне сказали перезвонить по номеру, по которому девушка звонила из ОНФ, чтобы убедиться, когда он приедет домой. Мы благодарны ОНФ за проделанную работу», — поделилась с URA.RU Ульяна. Ранее агентство писало, что четыре военкомата на территории Свердловской области — Орджоникидзевский, Кировский (оба — Екатеринбург), Первоуральский и Режевской — отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Тавды (Свердловская область) Виталия Жирякова вернули из учебного центра, куда его направили в рамках частичной мобилизации. 44-летний мужчина воспитывает ребенка с тяжелой формой ДЦП. В военкомате не стали слушать доводы Жирякова о тяжело больной дочери. Супруга Ульяна обратилась за помощью в Общероссийский народный фронт (ОНФ). Общественники помогли вернуть мужчину домой. Виталий приедет вечером 30 сентября, об этом URA.RU сообщили в ОНФ. «К нам обратилась жительница Тавды, они вместе с супругом воспитывают ребенка с ДЦП. Супруга занята постоянно по основному месту работы. Супруг ведет наблюдение и уход за тяжелым и сложным ребенком. Мобилизация в данном случаем ошибочная. В связи с этим, мы оперативно вышли на связь с главой города Тавды, с военкоматом, отработали ситуацию, и сегодня уже папа возвращается домой к любимой дочке», — сказал координатор по организационной работе Народного фронта в Свердловской области Василий Коноплянко. В семье Жиряковых подрастает десятилетняя дочка Ангелина, у которой диагностирована тяжелая форма ДЦП. По словам супругов, в деревне все были в шоке, когда Виталию пришла повестка. К слову, мужчина служил в армии 20 лет назад. Супруга обратилась на горячую линию, но там ей сообщили, что Виталий подходит для мобилизации, а больной ребенок не является причиной, по которой его не призовут. «Нельзя так! Разные дети инвалиды бывают. Есть, которые ходят, разговаривают, а у нас тяжелый диагноз. Девочка понимает и разговаривает, но не ходит вообще. На все процедуры ездим вдвоем с мужем. Во второй половине дня жду его дома. Мне сказали перезвонить по номеру, по которому девушка звонила из ОНФ, чтобы убедиться, когда он приедет домой. Мы благодарны ОНФ за проделанную работу», — поделилась с URA.RU Ульяна. Ранее агентство писало, что четыре военкомата на территории Свердловской области — Орджоникидзевский, Кировский (оба — Екатеринбург), Первоуральский и Режевской — отменили отправку мобилизованных 30 сентября, перенеся ее на другие даты. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).