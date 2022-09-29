В екатеринбургском военкомате раскрыли, куда отправляют мобилизованных свердловчан. Видео

Сотрудник военкомата Екатеринбурга: мобилизованных свердловчан везут на юг России

30 сентября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Сотрудник военкомата назвал три города, куда отправляют бойцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловчан, попавших под частичную мобилизацию, отправляют на сборы в Ростов-на-Дону и Астрахань. Об этом мобилизованным жителям Орджоникидзевского района Екатеринбурга и их родным рассказал представитель военкомата Иван Алексеевич (фамилию и должность он называть не стал). Свидетелем стал корреспондент URA.RU. «Дальше будет видно, куда отправят. Вот вчерашних отправляли в Ростов (этот город неоднократно упоминался в рассказах родственников мобилизованных — прим. URA.RU), позавчерашних — в Астрахань. На переподготовку. Так что не переживайте, они будут подготовлены, одеты, накормлены. Всем прибывающим сразу дают сухой паек — на три дня», — заверил мужчина. Позднее, когда к нему с вопросом подошла пожилая женщина, Иван Николаевич назвал еще один город — Самару. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее о том, что мобилизованных свердловчан будут отправлять в другие регионы, говорил и врио военкома Свердловской области Сергей Чирков. Но не уточнял, куда именно.

Свердловчан, попавших под частичную мобилизацию, отправляют на сборы в Ростов-на-Дону и Астрахань. Об этом мобилизованным жителям Орджоникидзевского района Екатеринбурга и их родным рассказал представитель военкомата Иван Алексеевич (фамилию и должность он называть не стал). Свидетелем стал корреспондент URA.RU. «Дальше будет видно, куда отправят. Вот вчерашних отправляли в Ростов (этот город неоднократно упоминался в рассказах родственников мобилизованных — прим. URA.RU), позавчерашних — в Астрахань. На переподготовку. Так что не переживайте, они будут подготовлены, одеты, накормлены. Всем прибывающим сразу дают сухой паек — на три дня», — заверил мужчина. Позднее, когда к нему с вопросом подошла пожилая женщина, Иван Николаевич назвал еще один город — Самару. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее о том, что мобилизованных свердловчан будут отправлять в другие регионы, говорил и врио военкома Свердловской области Сергей Чирков. Но не уточнял, куда именно.