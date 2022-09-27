Военком объяснил все тонкости мобилизации свердловчан

Временно исполняющий обязанности военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков объяснил, кого в первую очередь мобилизуют, кого не пустят на специальную военную операцию, и куда отправят свердловчан после военкомата. На вопросы журналистов военком отвечал во время пресс-конференции. URA.RU собрало главные ответы на вопросы читателей.
Ошибки при мобилизации
- Часто повестки свердловчанам ошибочно приходят из-за того, что они не сообщают военкоматам об изменениях в своей жизни, уверен Чирков. Если у призывника появляется четвертый ребенок, отклонения в здоровье или другие обстоятельства, это необходимо зафиксировать.
- Если человек получил повестку, считая это ошибкой, то он должен прийти в военкомат со всеми оправдательными документами, посоветовал Чирков. Там специалисты будут анализировать его ситуацию.
- Военкоматы не будут призывать запасников с тяжелыми хроническими заболеваниями. Но все слова граждан должны быть подтверждены документами.
Здоровье мобилизованных
- Если у человека есть проблемы со здоровьем, но он давно не приходил в военкомат и не уведомлял об этом, может прийти мобилизационная повестка. Чтобы избежать этого, нужно периодически приносить в военкомат медицинские документы.
- Запасник, получивший повестку во время открытого больничного, должен дождаться полного выздоровления, прежде чем идти в военкомат. Больные люди не будут мобилизованы, уточнил Чирков.
- В каждом подразделении есть медицинские пункты с основными лекарствами. Однако мобилизованному лучше взять с собой лекарства, которые ему необходимы (от аллергии, для правильного пищеварения и прочее).
Содержание мобилизованных в учебных центрах
- Мобилизованные свердловчане могут находиться в учебных центрах разное время. Сергей Чирков в качестве примера говорил о двухнедельном обучении, однако уточнял: чем сложнее военно-учетная специальность мобилизованного, тем больше времени понадобится на подготовку. В частности, особенно много времени понадобится для обучения специалистов, работающих со сложной техникой.
- Мобилизованных в Свердловской области могут отправить в другие регионы РФ, где организованы специальные полигоны. Однако остались свободными места и в свердловском поселке Елань, где также готовят бойцов.
- В Елани развернут палаточный городок, в котором солдаты получают все необходимое. Им выдается обмундирование, однако дополнительные элементы (тактические перчатки, термобелье, подшлемники, кнопочные телефоны, фонарики, батарейки) рекомендовано привозить с собой.
Отсрочка от мобилизации
- Отсрочку могут получить родители, воспитывающие четырех детей. Также призван не будет родитель, который содержит ребенка до 16 лет в одиночку, отметил Чирков, зачитав текст официальных документов.
- Человек, находящийся под административным надзором, призван не будет, уточнял Чирков. У призывника должна быть погашена судимость.
- Для выезда за границу потенциальным призывникам нужно обратиться в военкомат. Там специалист может выдать справку, подтверждающую, что человек не подлежит частичной мобилизации.
Кого будут призывать
- В приоритете у военкомата мужчины не старше 35 лет, имеющие боевой опыт, служившие в армии РФ, а также получившие военно-учетную специальность. Однако граждане других категорий также могут подлежать мобилизации. В первую очередь, необходимы стрелки, артиллеристы и танкисты.
- Запасники, не имеющие опыта участия в боевых действиях, тоже подлежат мобилизации. Однако каждый случай рассматривается отдельно.
- Число мобилизуемых в Свердловской области не раскрывается. Военком уточнил, что военкоматы не станут призывать больше одного процента от мобилизационного резерва области.
- Решение о мобилизации женщин пока не принималось. Чирков отметил, что не намерен призывать женщин, тем более беременных.
- Среди мобилизованных 15—20% составляют добровольцы. Они пришли в военкомат, не дожидаясь повестки
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