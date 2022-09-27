Военком объяснил все тонкости мобилизации свердловчан

Кого отправят на фронт в первую очередь, где будут жить солдаты и кого отпустят домой

28 сентября 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Сергей Чирков рассказал, в каких условиях содержатся призывники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Временно исполняющий обязанности военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков объяснил, кого в первую очередь мобилизуют, кого не пустят на специальную военную операцию, и куда отправят свердловчан после военкомата. На вопросы журналистов военком отвечал во время пресс-конференции. URA.RU собрало главные ответы на вопросы читателей. Ошибки при мобилизации Чирков сообщал, что запасники редко обращаются в военкомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часто повестки свердловчанам ошибочно приходят из-за того, что они не сообщают военкоматам об изменениях в своей жизни, уверен Чирков. Если у призывника появляется четвертый ребенок, отклонения в здоровье или другие обстоятельства, это необходимо зафиксировать. Если человек получил повестку, считая это ошибкой, то он должен прийти в военкомат со всеми оправдательными документами, посоветовал Чирков. Там специалисты будут анализировать его ситуацию. Военкоматы не будут призывать запасников с тяжелыми хроническими заболеваниями. Но все слова граждан должны быть подтверждены документами. Здоровье мобилизованных Солдаты будут проходить медкомиссию перед отправкой на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если у человека есть проблемы со здоровьем, но он давно не приходил в военкомат и не уведомлял об этом, может прийти мобилизационная повестка. Чтобы избежать этого, нужно периодически приносить в военкомат медицинские документы. Запасник, получивший повестку во время открытого больничного, должен дождаться полного выздоровления, прежде чем идти в военкомат. Больные люди не будут мобилизованы, уточнил Чирков. В каждом подразделении есть медицинские пункты с основными лекарствами. Однако мобилизованному лучше взять с собой лекарства, которые ему необходимы (от аллергии, для правильного пищеварения и прочее). Содержание мобилизованных в учебных центрах Солдаты в учебных центрах обеспечены всем необходимым, в том числе едой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мобилизованные свердловчане могут находиться в учебных центрах разное время. Сергей Чирков в качестве примера говорил о двухнедельном обучении, однако уточнял: чем сложнее военно-учетная специальность мобилизованного, тем больше времени понадобится на подготовку. В частности, особенно много времени понадобится для обучения специалистов, работающих со сложной техникой. Мобилизованных в Свердловской области могут отправить в другие регионы РФ, где организованы специальные полигоны. Однако остались свободными места и в свердловском поселке Елань, где также готовят бойцов. В Елани развернут палаточный городок, в котором солдаты получают все необходимое. Им выдается обмундирование, однако дополнительные элементы (тактические перчатки, термобелье, подшлемники, кнопочные телефоны, фонарики, батарейки) рекомендовано привозить с собой. Отсрочка от мобилизации Запасники будут получать отсрочку по медицинским или семейным обстоятельствам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отсрочку могут получить родители, воспитывающие четырех детей. Также призван не будет родитель, который содержит ребенка до 16 лет в одиночку, отметил Чирков, зачитав текст официальных документов. Человек, находящийся под административным надзором, призван не будет, уточнял Чирков. У призывника должна быть погашена судимость. Для выезда за границу потенциальным призывникам нужно обратиться в военкомат. Там специалист может выдать справку, подтверждающую, что человек не подлежит частичной мобилизации. Кого будут призывать В первую очередь, мобилизации подлежат запасники с боевым опытом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В приоритете у военкомата мужчины не старше 35 лет, имеющие боевой опыт, служившие в армии РФ, а также получившие военно-учетную специальность. Однако граждане других категорий также могут подлежать мобилизации. В первую очередь, необходимы стрелки, артиллеристы и танкисты. Запасники, не имеющие опыта участия в боевых действиях, тоже подлежат мобилизации. Однако каждый случай рассматривается отдельно. Число мобилизуемых в Свердловской области не раскрывается. Военком уточнил, что военкоматы не станут призывать больше одного процента от мобилизационного резерва области. Решение о мобилизации женщин пока не принималось. Чирков отметил, что не намерен призывать женщин, тем более беременных. Среди мобилизованных 15—20% составляют добровольцы. Они пришли в военкомат, не дожидаясь повестки Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов жителей Донецкой и Луганской народных республик войсками ВСУ. Президент России Владимир Путин отмечал, что армия РФ должна защитить население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Временно исполняющий обязанности военного комиссариата Свердловской области Сергей Чирков объяснил, кого в первую очередь мобилизуют, кого не пустят на специальную военную операцию, и куда отправят свердловчан после военкомата. На вопросы журналистов военком отвечал во время пресс-конференции. URA.RU собрало главные ответы на вопросы читателей. Ошибки при мобилизации Здоровье мобилизованных Содержание мобилизованных в учебных центрах Отсрочка от мобилизации Кого будут призывать Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов жителей Донецкой и Луганской народных республик войсками ВСУ. Президент России Владимир Путин отмечал, что армия РФ должна защитить население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.