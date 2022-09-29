Общественники и мобилизованные рассказали, что происходит в окружном учебном центре в Елани

Общественники сообщили о достойных условиях содержания мобилизованных в Елани

30 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Мобилизованные сообщили, что хорошо питаются в Елани (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Члены Общественной палаты Свердловской области проверили условия содержания мобилизованных бойцов на полигоне в поселке Елань и рассказали, что солдаты обеспечены всем необходимым. Информацию, размещенную на официальном сайте Общественной палаты, подтвердил URA.RU один из мобилизованных. «Мы убедились лично, что обеспечение на достаточном уровне. И обмундирование зимнее есть, проверили и калорийность продуктов питания. Откровенно недовольных и растерянных людей мы тут не встретили», — приводятся на сайте слова члена Общественной палаты Олега Забродина. Там отметили, что всем мобилизованным дадут одежду, необходимые средства гигиены. Также всем планируют привезти спальные мешки и коврики. Один из мобилизованных, приехавший на учебный полигон в Елани, рассказал, что для солдат создаются достойные условия «Обмундирование есть, еда есть. Среди моих сослуживцев все прекрасно себя чувствуют. Кормят отлично, встаем в шесть утра, все как в армии. Вечером дают телефон, поговорить. Конечно, тем, кому в армии тяжело, будет тяжело и здесь, но я успел познакомиться только с настоящими мужчинами, для которых не проблема поспать в палатке», — рассказал мобилизованный Роман Б. Ранее URA.RU сообщало о жалобах уральцев, размещенных в учебном центре в Елани. По их словам, центр был переполнен людьми. Вопрос взяло на контроль руководство Центрального военного округа и замгубернатора Свердловской области. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для спасения жизней русскоязычного населения власти приняли решение провести спецоперацию и денацификацию Украины, сообщил Путин. Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Фото: Общественная палата Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены Общественной палаты Свердловской области проверили условия содержания мобилизованных бойцов на полигоне в поселке Елань и рассказали, что солдаты обеспечены всем необходимым. Информацию, размещенную на официальном сайте Общественной палаты, подтвердил URA.RU один из мобилизованных. «Мы убедились лично, что обеспечение на достаточном уровне. И обмундирование зимнее есть, проверили и калорийность продуктов питания. Откровенно недовольных и растерянных людей мы тут не встретили», — приводятся на сайте слова члена Общественной палаты Олега Забродина. Там отметили, что всем мобилизованным дадут одежду, необходимые средства гигиены. Также всем планируют привезти спальные мешки и коврики. Один из мобилизованных, приехавший на учебный полигон в Елани, рассказал, что для солдат создаются достойные условия «Обмундирование есть, еда есть. Среди моих сослуживцев все прекрасно себя чувствуют. Кормят отлично, встаем в шесть утра, все как в армии. Вечером дают телефон, поговорить. Конечно, тем, кому в армии тяжело, будет тяжело и здесь, но я успел познакомиться только с настоящими мужчинами, для которых не проблема поспать в палатке», — рассказал мобилизованный Роман Б. Ранее URA.RU сообщало о жалобах уральцев, размещенных в учебном центре в Елани. По их словам, центр был переполнен людьми. Вопрос взяло на контроль руководство Центрального военного округа и замгубернатора Свердловской области. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для спасения жизней русскоязычного населения власти приняли решение провести спецоперацию и денацификацию Украины, сообщил Путин.