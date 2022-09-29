Андрей Гвоздев перевел 50 тысяч рублей для нужд мобилизованных граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев перевел десятки тысяч рублей в пункт приема помощи от населения для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом Гвоздев написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Историки считают, что в Фонд обороны за годы Великой Отечественной войны от населения поступило свыше 118 миллиардов рублей <…> Победила бы наша страна без этой материальной народной помощи? Сомнений нет, победа была бы в любом случае. Только ценой больших жертв и длительного времени. Можем ли мы сейчас приблизить нашу Победу? Можем. Кто-то на секунды, кто-то на минуты, но нас миллионы. Я свой выбор сделал, просто душа по-другому не может», — пишет Гвоздев. Он опубликовал чек с информацией о денежном переводе размером в 50 тысяч рублей.

В том числе Гвоздев рассказал, что во время Великой Отечественной войны его прадеду Сергею Сенкевичу было 82 года, из-за этого его не призвали в армию. Но мужчина активно поддерживал солдат сбором средств на военные нужды.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков лично проверил, как работают пункты приема гуманитарной помощи для военнообязанных. Пункты приема помощи открылись в Кургане и на территории округов в конце сентября. Курганцы могут принести спальные мешки, теплые вещи и туристические коврики.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

В качестве добровольного пожертвования глава Куртамыша внес 50 тысяч рублей Андрей Гвоздев, соцсеть «ВКонтакте»