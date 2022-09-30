Сотни екатеринбуржцев вышли на митинг в поддержку присоединения ЛДНР, Запорожья и Херсонщины к РФ

Перед екатеринбуржцами с поздравительными словами по поводу присоединения новых территорий выступили представители свердловской власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 30 сентября у Дворца молодежи прошел праздничный митинг. Он был приурочен итогам референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области к России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы становимся участниками исторического события: четыре региона приняли решение войти в состав РФ. Люди заслужили это право на самоопределение, они хотят быть с нами, и Урал поддерживает это решение. Многие годы они терпели и ждали, когда будет такая возможность (вернуться в состав России — прим. ред.)», — заявил вице-губернатор Олег Чемезов, выступая перед участниками акции.

Он также подчеркнул, что Свердловская область всегда помогала Донбассу. Так, было отправлено более тысячи тонн гуманитарного груза. Чемезов поблагодарил присутствующих и заверил, что россияне и дальше будут продолжать поддерживать освобожденные территории и тех, кто ушел на защиту новоиспеченных регионов.

К поздравлениям присоединилась и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Мы себе не простим, если то, что отвоевали наши деды, мы отдадим с легкостью. Мы будем за это бороться, большой ценой, но будем», — заявила региональный омбудсмен и пожелала «не допускать разобщенности в наших рядах». Также на сцене с поздравительной речью спикер парламента Людмила Бабушкина.

27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях завершились референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран. Президент РФ Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

На митинге в честь вхождения в состав новых территорий был замечен и командира судна «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, который посадил лайнер в кукурузном поле (справа держит баннер) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU