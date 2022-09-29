Челябинский шоумен Станислав Ярушин поддержал инициативу правительства региона попросить граждан передать спальные мешки и туристические коврики на нужны мобилизованных. В видео, которое появилось в распоряжении URA.RU, шоумен сообщил, что сам поедет искать коврики по магазинам города.
«Я хочу присоединиться к инициативе челябинских властей, потому что я сам из Челябинска. Сегодня Челябинская область создает все возможные условия для призывников. Но есть одна проблема в туристических ковриках и спальных мешках. Сегодня их в свободной продаже нет. Так вот, ребята, если у вас есть возможность передать нашим призывникам спальные мешки и туристические коврики с акцентом на то, что сегодня приближается минусовая температура, то мы бы были вам благодарны и признательны», — сообщил Ярушин на видео.
Ранее с инициативой сбора средств для мобилизованных челябинцев вышел глава региона Алексей Текслер. Он уже отдал на нужды призванных по мобилизации граждан свой спальный мешок и туристический коврик. Также власти обеспечат мобилизованных граждан теплыми вещами и обувью. Также военнообязанным выдадут газовую горелку, фонарик и сухпайками.
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