Челябинский военком назвал зарплаты мобилизованных

Ушедшие на фронт жители Челябинской области будут получать от 150 тысяч рублей в месяц

30 сентября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Челябинские мобилизованные будут получать зарплату от 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Призванные на военную службу в рамках частично мобилизации челябинцы будет получать не менее 150 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил 30 сентября URA.RU военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров. «Мобилизованные приравниваются к военнослужащим по контракту. Соответственно, первый тарифный разряд, то есть рядовые солдаты, могут рассчитывать на сумму от 150 тысяч рублей в месяц», — пояснил Максуров. Частичная мобилизация в РФ объявлена с 21 сентября. Губернатор Алексей Текслер заявил, что правительство региона обеспечит уходящих на фронт теплыми вещами и обувью. Помимо этого, им предоставят еще ряд предметов экипировки: фонарики, индивидуальную аптечку, продовольственные наборы и спальные мешки. Кроме того, на каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.

Призванные на военную службу в рамках частично мобилизации челябинцы будет получать не менее 150 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил 30 сентября URA.RU военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров. «Мобилизованные приравниваются к военнослужащим по контракту. Соответственно, первый тарифный разряд, то есть рядовые солдаты, могут рассчитывать на сумму от 150 тысяч рублей в месяц», — пояснил Максуров. Частичная мобилизация в РФ объявлена с 21 сентября. Губернатор Алексей Текслер заявил, что правительство региона обеспечит уходящих на фронт теплыми вещами и обувью. Помимо этого, им предоставят еще ряд предметов экипировки: фонарики, индивидуальную аптечку, продовольственные наборы и спальные мешки. Кроме того, на каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.