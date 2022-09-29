29 сентября 2022

Челябинский военком назвал зарплаты мобилизованных

Ушедшие на фронт жители Челябинской области будут получать от 150 тысяч рублей в месяц
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Мобилизация. Челябинск, призывная кампания
Челябинские мобилизованные будут получать зарплату от 150 тысяч рублей Фото:
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Мобилизация в России

Призванные на военную службу в рамках частично мобилизации челябинцы будет получать не менее 150 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил 30 сентября URA.RU военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

«Мобилизованные приравниваются к военнослужащим по контракту. Соответственно, первый тарифный разряд, то есть рядовые солдаты, могут рассчитывать на сумму от 150 тысяч рублей в месяц», — пояснил Максуров.

Частичная мобилизация в РФ объявлена с 21 сентября. Губернатор Алексей Текслер заявил, что правительство региона обеспечит уходящих на фронт теплыми вещами и обувью. Помимо этого, им предоставят еще ряд предметов экипировки: фонарики, индивидуальную аптечку, продовольственные наборы и спальные мешки. Кроме того, на каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.

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Призванные на военную службу в рамках частично мобилизации челябинцы будет получать не менее 150 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил 30 сентября URA.RU военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров. «Мобилизованные приравниваются к военнослужащим по контракту. Соответственно, первый тарифный разряд, то есть рядовые солдаты, могут рассчитывать на сумму от 150 тысяч рублей в месяц», — пояснил Максуров. Частичная мобилизация в РФ объявлена с 21 сентября. Губернатор Алексей Текслер заявил, что правительство региона обеспечит уходящих на фронт теплыми вещами и обувью. Помимо этого, им предоставят еще ряд предметов экипировки: фонарики, индивидуальную аптечку, продовольственные наборы и спальные мешки. Кроме того, на каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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