В Кургане прошел семинар для врачей по лечению предраковой болезни

В курганском онкодиспансере провели семинар для гастроэнтерологов и эндоскопистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском онкологическом диспансере состоялся семинар для профильных врачей-специалистов по выявлению и лечению предракового заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом диагностику одного из пациентов провели в онлайн-режиме. Об этом сообщили сотрудники курганского онкоцентра.

«В онкодиспансере г. Кургана состоялся день специалиста на тему „Атрофический гастрит“. <…> Также врачи посредством видеосвязи приняли участие в осмотре пациента с заболеванием», — рассказали в онкологическом центре. Тема была выбрана из-за предракового статуса данной болезни.

Экспертом-организатором выступила Юлия Верходлиб, являющаяся главным внештатным эндоскопистом Курганской области при поддержке специалистов из Челябинска и Екатеринбурга. Семинар проводили для гастроэнтерологов, эндоскопистов и врачей патологической гистологии.

Специалисты обсудили вопросы диагностики гастрита, при этом эксперты рассказали о новейших методах выявления и лечения болезни. Как отметили в онкоцентре, подобные обучающие мероприятия будут проводить на постоянной основе.

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