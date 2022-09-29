29 сентября 2022

Курганских врачей собрали на онлайн-диагностику предраковой болезни. Фото

В Кургане прошел семинар для врачей по лечению предраковой болезни
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиничного- ресторанный комплекс. Курган , онкологический диспансер, онкодиспансер
В курганском онкодиспансере провели семинар для гастроэнтерологов и эндоскопистов Фото:

В курганском онкологическом диспансере состоялся семинар для профильных врачей-специалистов по выявлению и лечению предракового заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом диагностику одного из пациентов провели в онлайн-режиме. Об этом сообщили сотрудники курганского онкоцентра.

«В онкодиспансере г. Кургана состоялся день специалиста на тему „Атрофический гастрит“. <…> Также врачи посредством видеосвязи приняли участие в осмотре пациента с заболеванием», — рассказали в онкологическом центре. Тема была выбрана из-за предракового статуса данной болезни.

Экспертом-организатором выступила Юлия Верходлиб, являющаяся главным внештатным эндоскопистом Курганской области при поддержке специалистов из Челябинска и Екатеринбурга. Семинар проводили для гастроэнтерологов, эндоскопистов и врачей патологической гистологии.

Специалисты обсудили вопросы диагностики гастрита, при этом эксперты рассказали о новейших методах выявления и лечения болезни. Как отметили в онкоцентре, подобные обучающие мероприятия будут проводить на постоянной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские врачи назвали опасную для путешественников болезнь. По мнению специалистов, чаще всего путешествующих поражает гепатит А, который попадает в организм из-за грязных рук.

В курганском онкологическом диспансере состоялся семинар по диагностике предракового заболевания ЖКТ

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В курганском онкологическом диспансере состоялся семинар для профильных врачей-специалистов по выявлению и лечению предракового заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом диагностику одного из пациентов провели в онлайн-режиме. Об этом сообщили сотрудники курганского онкоцентра. «В онкодиспансере г. Кургана состоялся день специалиста на тему „Атрофический гастрит“. <…> Также врачи посредством видеосвязи приняли участие в осмотре пациента с заболеванием», — рассказали в онкологическом центре. Тема была выбрана из-за предракового статуса данной болезни. Экспертом-организатором выступила Юлия Верходлиб, являющаяся главным внештатным эндоскопистом Курганской области при поддержке специалистов из Челябинска и Екатеринбурга. Семинар проводили для гастроэнтерологов, эндоскопистов и врачей патологической гистологии. Специалисты обсудили вопросы диагностики гастрита, при этом эксперты рассказали о новейших методах выявления и лечения болезни. Как отметили в онкоцентре, подобные обучающие мероприятия будут проводить на постоянной основе. Ранее URA.RU сообщало, что курганские врачи назвали опасную для путешественников болезнь. По мнению специалистов, чаще всего путешествующих поражает гепатит А, который попадает в организм из-за грязных рук.
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