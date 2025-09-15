Курганский дзюдоист Лаврентьев попал в топ-спортсменов из европейских стран. Фото

Дзюдоист из Кургана попал в список лучших по версии Европейского союза
Дзюдоист из Кургана попал в список лучших по версии Европейского союза Фото:

Дзюдоист из Кургана Данил Лаврентьев занял четвертое место в новом рейтинге ведущих спортсменов Европы. Рейтинг составлен Европейским союзом на 8 сентября.

Лаврентьев на четвертом месте в европейском рейтинге
Лаврентьев на четвертом месте в европейском рейтинге
Фото:

«Европейский союз дзюдо опубликовал рейтинг топ-спортсменов из европейских стран. В списке особенно выделяются россияне: трое возглавляют свои весовые категории, а еще трое входят в топ-5 мирового рейтинга IJF», — пишут в telegram-канале «PRO I Дзюдо».

Ранее URA.RU сообщало, что Лаврентьев в апреле 2025 года находился в рейтинге на втором месте. Кроме того, спортсмен становился чемпионом Европы по дзюдо.

