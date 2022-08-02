Перед поездками за границу курганцам рекомендуют привиться от гепатита А и менингококка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам, которые часто путешествуют, специалисты советуют прививаться от опасных заболеваний, а именно от гепатита А и менингококковой инфекции. Соответствующая информация указана на сайте Роспотребнадзора.

«Людям, которые часто путешествуют, много общаются, рекомендуется прививаться от менингококковой инфекции и гепатита А <…> Вирус, вызывающий гепатит А, который также называют болезнь грязных рук, отличается высокой устойчивостью во внешней среде — он длительно сохраняется в объектах окружающей среды и вероятность заразиться им очень высока», — сообщают специалисты.

Как отмечают в ведомстве, большинство курганцев старшего возраста были ранее привиты от таких инфекций, как дифтерия, столбняк, корь, грипп, пневмококковые инфекции и другие, однако многие из них требуют ревакцинации. Каждому взрослому необходимо делать прививку от столбняка и дифтерии раз в 10 лет, а также пройти ревакцинацию от кори, краснухи, пневмококковой и менингококковой инфекции, гепатита А.

По словам специалистов, от гриппа необходимо прививаться каждый год осенью, а от клещевого энцефалита — заранее перед сезоном активностей клещей. При этом гепатит В не требует дополнительной вакцинации, в ней нуждаются только врачи, работающие непосредственно с кровью.

До этого URA.RU сообщало, что в курганских торговых центрах открылись пункты вакцинации от COVID-19. Пройти вакцинацию курганцы могут в ТЦ «Гиперсити» и «Дом быта».

Врачи перечислили болезни, от которых рекомендуется привиться курганцам во взрослом возрасте URA.RU