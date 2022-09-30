США ввели санкции против свердловских политиков

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КВН, встреча выпускников. Екатеринбург, высокинский александр, квн
Ранее Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании Фото:

США включили в санкционный список бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и экс-сенатора от Свердловской области Эдуарда Росселя. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.

«Включит в санкционный список членов Совета Федерации РФ — Высокинского Александра Геннадьевича и Росселя Эдуарда Эргартовича», — говорится в документе. Оба они внесены в список в индивидуальном порядке.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга и сенатор от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании, туда же попал экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель.

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США включили в санкционный список бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и экс-сенатора от Свердловской области Эдуарда Росселя. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Включит в санкционный список членов Совета Федерации РФ — Высокинского Александра Геннадьевича и Росселя Эдуарда Эргартовича», — говорится в документе. Оба они внесены в список в индивидуальном порядке. Ранее бывший мэр Екатеринбурга и сенатор от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании, туда же попал экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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