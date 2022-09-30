США ввели санкции против свердловских политиков

Ранее Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании
США включили в санкционный список бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и экс-сенатора от Свердловской области Эдуарда Росселя. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.
«Включит в санкционный список членов Совета Федерации РФ — Высокинского Александра Геннадьевича и Росселя Эдуарда Эргартовича», — говорится в документе. Оба они внесены в список в индивидуальном порядке.
Ранее бывший мэр Екатеринбурга и сенатор от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании, туда же попал экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель.
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