США ввели санкции против свердловских политиков

30 сентября 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Ранее Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU США включили в санкционный список бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и экс-сенатора от Свердловской области Эдуарда Росселя. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Включит в санкционный список членов Совета Федерации РФ — Высокинского Александра Геннадьевича и Росселя Эдуарда Эргартовича», — говорится в документе. Оба они внесены в список в индивидуальном порядке. Ранее бывший мэр Екатеринбурга и сенатор от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании, туда же попал экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель.

США включили в санкционный список бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и экс-сенатора от Свердловской области Эдуарда Росселя. Информация об этом появилась на сайте Белого дома. «Включит в санкционный список членов Совета Федерации РФ — Высокинского Александра Геннадьевича и Росселя Эдуарда Эргартовича», — говорится в документе. Оба они внесены в список в индивидуальном порядке. Ранее бывший мэр Екатеринбурга и сенатор от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании, туда же попал экс-губернатор Свердловской области и член Совета Федерации РФ Эдуард Россель.