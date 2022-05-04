В британский санкционный список включили экс-мэра Екатеринбурга

04 мая 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Бывший мэр Екатеринбурга и сенатор от Свердловской области Александр Высокинский попал в санкционный список Великобритании. Соответствующая информация появилась в обновленном списке на официальном сайте британского МИДа. Согласно ограничениям, Александру Высокинскому запрещен въезд в Великобританию, а также обслуживание в британских банках. В обновленный список также попали помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Кроме того в списке появились телеведущий Михаил Леонтьев, глава «Открытия» Михаил Задорнов, ВГТРК и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин. Помимо запретов для перечисленных лиц, Форин-офис запретил российским компаниям пользоваться услугами пиар-фирм из Соединенного Королевства. Ранее сообщалось, что санкциям со стороны США, Канады, Великобритании, Евросоюза и других стран подверглись многие политики и бизнесмены из Свердловской области. Ограничения также коснулись Уральского банка реконструкции и развития. Эти ограничения Запад объявляет в ответ на спецоперацию российских войск на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, настоящая цель западных санкций заключается в полной отмене России.