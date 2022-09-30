Захарова отреагировала на желание Украина вступить в «НАТОвскую помойку»

Захарова: Украина желает вступить в «НАТОвскую помойку»

30 сентября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Россия идет в будущее, отметила Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU Украина — это «кровавый мясник», который хочет вступить в «НАТОвскую помойку». Такое заявление в своем telegram-канале сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщает офис Зеленского. Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей — в НАТОвскую помойку. А мы — в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!», — написала Захарова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Заявка на вступление уже подписана. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».

Украина — это «кровавый мясник», который хочет вступить в «НАТОвскую помойку». Такое заявление в своем telegram-канале сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщает офис Зеленского. Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей — в НАТОвскую помойку. А мы — в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!», — написала Захарова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Заявка на вступление уже подписана. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».