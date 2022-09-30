Депутат Госдумы Матвейчев сравнил речь Путина с Фултонской речью Черчилля

30 сентября 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Путин в речи отказался от любимого термина «партнеры» в отношении стран Запада, отметил Олег Матвейчев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Речь президента РФ Владимира Путина перед церемонией подписания в Кремле закона о вхождении в состав России четырех новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области можно сравнить с Фултонской речью премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (5 марта 1946), где он в открытую заявил о реальном состоянии мира. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Мне кажется, речь была очень важным событием. Она вышла далеко за рамки повода, который был. Это обращение ко всей мировой общественности. Речь можно сравнить с Фултонской Черчилля, где он описывает состояние мира и строй, благодаря которому мир и пришел к этому. И все в предельно откровенных терминах, не дипломатичных. Путин отказался от своего любимого выражения „партнеры“. Он сказал, что есть мировая элита, англосаксы, есть их сателлиты, вассалы, а никакой не, так называемый, коллективный Запад. Что их заставляют работать против собственных интересов, действуя по принципу кулачного права, диктуют, грабят все остальные страны. И эта система не имеет ничего общего с демократией, а является новым изданием колониализма», — подчеркнул Олег Матвейчев. Депутат Госдумы добавил, что в своей речи Путин впервые назвал Германию «оккупированной страной». «Путин назвал Германию „оккупированной страной“, чего я никогда раньше не слышал ни от одного президента, а от Путина тем более. Это предельное называние вещей своими именами. В общем-то мы имеем дело с реинкарнацией Гитлеровского фашистского подхода, когда весь мир делился на, так называемых, цивилизованных и нецивилизованных, на первый и на второй сорт. И мы имеем дело с Гебельсовским подходом (Пауль Геббельс, немецкий политик и пропагандист, сподвижник Адольфа Гитлера, — прим.URA.RU), когда пропаганда слилась до уровня фейков. Россия в своей истории на пути этого всегда вставала, встанет и в этот раз. И союзников по всему миру у нас много», — подытожил Матвейчев. Церемония подписания закона о вхождении в состав России Луганской, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской области состоялась в Кремле 30 сентября. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. Перед церемонией президент РФ заявил, что Россия сегодня борется за справедливый и свободный путь, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Речь президента РФ Владимира Путина перед церемонией подписания в Кремле закона о вхождении в состав России четырех новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области можно сравнить с Фултонской речью премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (5 марта 1946), где он в открытую заявил о реальном состоянии мира. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Мне кажется, речь была очень важным событием. Она вышла далеко за рамки повода, который был. Это обращение ко всей мировой общественности. Речь можно сравнить с Фултонской Черчилля, где он описывает состояние мира и строй, благодаря которому мир и пришел к этому. И все в предельно откровенных терминах, не дипломатичных. Путин отказался от своего любимого выражения „партнеры“. Он сказал, что есть мировая элита, англосаксы, есть их сателлиты, вассалы, а никакой не, так называемый, коллективный Запад. Что их заставляют работать против собственных интересов, действуя по принципу кулачного права, диктуют, грабят все остальные страны. И эта система не имеет ничего общего с демократией, а является новым изданием колониализма», — подчеркнул Олег Матвейчев. Депутат Госдумы добавил, что в своей речи Путин впервые назвал Германию «оккупированной страной». «Путин назвал Германию „оккупированной страной“, чего я никогда раньше не слышал ни от одного президента, а от Путина тем более. Это предельное называние вещей своими именами. В общем-то мы имеем дело с реинкарнацией Гитлеровского фашистского подхода, когда весь мир делился на, так называемых, цивилизованных и нецивилизованных, на первый и на второй сорт. И мы имеем дело с Гебельсовским подходом (Пауль Геббельс, немецкий политик и пропагандист, сподвижник Адольфа Гитлера, — прим.URA.RU), когда пропаганда слилась до уровня фейков. Россия в своей истории на пути этого всегда вставала, встанет и в этот раз. И союзников по всему миру у нас много», — подытожил Матвейчев. Церемония подписания закона о вхождении в состав России Луганской, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской области состоялась в Кремле 30 сентября. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. Перед церемонией президент РФ заявил, что Россия сегодня борется за справедливый и свободный путь, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом.