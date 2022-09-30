Челябинским садоводам объявили самый плохой день октября

Садоводам озвучили самый благоприятный день октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Садоводам Челябинской области раскрыли даты самых благоприятных и неблагоприятных дней в октябре для посадки чеснока. Этой информацией с товарищами огородники делятся в соцсетях.

«Самый благоприятный день для посадки чеснока — 4 октября, самый неблагоприятный — 24 октября. Остальные дни хороши или нейтральны для этих работ», — говорится в посте сообщества «СНТ Тракторосад 3 Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Челябинске и области был зафиксирован повышенный спрос на приобретение дачных участков. По словам риелторов, это связано с ростом интереса к огородным работам.