30 сентября 2022

Челябинским садоводам объявили самый плохой день октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, чеснок, урожай, рассада
Садоводам озвучили самый благоприятный день октября Фото:

Садоводам Челябинской области раскрыли даты самых благоприятных и неблагоприятных дней в октябре для посадки чеснока. Этой информацией с товарищами огородники делятся в соцсетях.

«Самый благоприятный день для посадки чеснока — 4 октября, самый неблагоприятный — 24 октября. Остальные дни хороши или нейтральны для этих работ», — говорится в посте сообщества «СНТ Тракторосад 3 Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Челябинске и области был зафиксирован повышенный спрос на приобретение дачных участков. По словам риелторов, это связано с ростом интереса к огородным работам.

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Садоводам Челябинской области раскрыли даты самых благоприятных и неблагоприятных дней в октябре для посадки чеснока. Этой информацией с товарищами огородники делятся в соцсетях. «Самый благоприятный день для посадки чеснока — 4 октября, самый неблагоприятный — 24 октября. Остальные дни хороши или нейтральны для этих работ», — говорится в посте сообщества «СНТ Тракторосад 3 Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Челябинске и области был зафиксирован повышенный спрос на приобретение дачных участков. По словам риелторов, это связано с ростом интереса к огородным работам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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