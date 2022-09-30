Владислав Пинаев поздравил жителей Луганска со вступлением в состав РФ (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев после присоединения Луганской Народной Республики к России, поздравил жителей ЛНР. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что это «историческое событие».

«Дорогие побратимы! От тагильчан и от себя лично поздравляю вас с историческим событием — подписанием договора о вступлении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации!», — написал Пинаев.

Владислав Пинаев подчеркнул, что это событие — торжество правды и справедливости. «Ваше волеизъявление стало торжеством правды и исторической справедливости. Нижний Тагил и Луганск отделяет две с половиной тысячи километров, но мы — побратимы, и этим все сказано. Мы — вместе, и победа будет за нами!», — написал мэр.

Жители ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ.

В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал документы о принятии освобожденных территорий в состав РФ.

Ранее URA.RU писало, что Нижний Тагил и Луганск 17 мая стали городами-побратимами. Подписание соглашения об установлении партнерских отношений состоялось в администрации столицы Луганской Народной Республики.

Мэр Нижнего Тагила (справа на фото) поздравил жителей ЛНР с присоединением к РФ Фото: страница Владислава Пинаева в соцсети «ВКонтакте»