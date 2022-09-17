Экономист Тимофеев перечислил категории россиян, которым повысят зарплаты с 1 октября

18 сентября 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Повышение зарплат ждет сотрудников МЧС и Роспотребнадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 октября повышение зарплат коснется бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента. Оно будет осуществляться не из федерального, а из региональных бюджетов. Об этом рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев. «Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм». Повышение оклада у остальных групп бюджетников произойдет с 1 января 2023 года. Точный размер индексации укажут региональные власти, добавил Тимофеев. Ранее URA.RU писало, что дополнительные средства на повышение зарплат из регионального бюджета получат минздрав, минобразования и минсоцразвития Пермского края. На эти цели губернатор Дмитрий Махонин выделил более 700 млн рублей. Кроме того, более 3,7 млн рублей будет дополнительно выплачено тюменским муниципальным работникам в сфере молодежной политики. Также с 1 августа повысили зарплаты сотрудникам сферы транспорта. Средний размер прибавки составил 5—10%.

С 1 октября повышение зарплат коснется бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента. Оно будет осуществляться не из федерального, а из региональных бюджетов. Об этом рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев. «Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм». Повышение оклада у остальных групп бюджетников произойдет с 1 января 2023 года. Точный размер индексации укажут региональные власти, добавил Тимофеев. Ранее URA.RU писало, что дополнительные средства на повышение зарплат из регионального бюджета получат минздрав, минобразования и минсоцразвития Пермского края. На эти цели губернатор Дмитрий Махонин выделил более 700 млн рублей. Кроме того, более 3,7 млн рублей будет дополнительно выплачено тюменским муниципальным работникам в сфере молодежной политики. Также с 1 августа повысили зарплаты сотрудникам сферы транспорта. Средний размер прибавки составил 5—10%.