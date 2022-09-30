В Курганскую область до середины октября придет тепло

01 октября 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Согласно прогнозу, октябрь ожидается сухим и с равным количеством теплых и холодных дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Курганской области потеплеет до середины октября. Также месяц ожидается сухим и с равным количеством холодных и теплых дней, пишет синоптик-любитель Илья Винштейн в своем блоге. «В первой декаде дневная температура будет колебаться от +6 до +15 градусов, а ночная от -5 до +6. Такие контрасты связаны с холодным началом месяца, но в середине декады потеплеет. С 3 по 15 октября днем будет от +10 до +15, ночью 0…+6», — рассказал Илья Винштейн. Во второй половине месяца дневная температура составит от +4 до +9, а ночью 0…-7 градусов. Также Илья Винштейн пишет, что в октябре будет равное количество холодных и теплых дней. Месяц ожидается сухим. Ранее в Курган и Курганскую область приходило похолодание с сильным дождем и первым снегом. Температура днем и ночью колебалась от +4 до +6 градусов. Жители курганских округов в соцсетях делились фотографиями выпавшего снега.

В Курганской области потеплеет до середины октября. Также месяц ожидается сухим и с равным количеством холодных и теплых дней, пишет синоптик-любитель Илья Винштейн в своем блоге. «В первой декаде дневная температура будет колебаться от +6 до +15 градусов, а ночная от -5 до +6. Такие контрасты связаны с холодным началом месяца, но в середине декады потеплеет. С 3 по 15 октября днем будет от +10 до +15, ночью 0…+6», — рассказал Илья Винштейн. Во второй половине месяца дневная температура составит от +4 до +9, а ночью 0…-7 градусов. Также Илья Винштейн пишет, что в октябре будет равное количество холодных и теплых дней. Месяц ожидается сухим. Ранее в Курган и Курганскую область приходило похолодание с сильным дождем и первым снегом. Температура днем и ночью колебалась от +4 до +6 градусов. Жители курганских округов в соцсетях делились фотографиями выпавшего снега.