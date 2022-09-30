Ремонтно-восстановительные подразделения Центрального военного округа с начала специальной операции РФ на Украине отремонтировали свыше 1500 единиц боевой техники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в официальном telegram-канале.
«Машины поступают с разными поломками: может быть элементарная замена колеса, где-то замена коробки, двигателя. Производится ремонт различной сложности. За время проведения СВО нашим подразделением было отремонтировано свыше 1500 единиц техники», — рассказал старший мастер Кирилл.
Ремонтные подразделения выполняют как плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники, так и ремонтируют поврежденную технику артиллерии. После ремонта машины проходят ходовые испытания, а затем их возвращают на передовую.
Ранее в Минобороны РФ показывали, как связисты ЦВО шифруют информацию от противников. Военные связисты в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы обеспечивать закрытые каналы связи для Российской армии.
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