30 сентября 2022

Минобороны раскрыло, сколько боевой техники отремонтировали специалисты ЦВО. Видео

Минобороны: специалисты ЦВО отремонтировали 1500 единиц техники с начала спецоперации
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
В Минобороны РФ показали кадры, как ремонтные подразделения чинят поврежденную технику (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ремонтно-восстановительные подразделения Центрального военного округа с начала специальной операции РФ на Украине отремонтировали свыше 1500 единиц боевой техники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в официальном telegram-канале.

«Машины поступают с разными поломками: может быть элементарная замена колеса, где-то замена коробки, двигателя. Производится ремонт различной сложности. За время проведения СВО нашим подразделением было отремонтировано свыше 1500 единиц техники», — рассказал старший мастер Кирилл.

Ремонтные подразделения выполняют как плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники, так и ремонтируют поврежденную технику артиллерии. После ремонта машины проходят ходовые испытания, а затем их возвращают на передовую.

Ранее в Минобороны РФ показывали, как связисты ЦВО шифруют информацию от противников. Военные связисты в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы обеспечивать закрытые каналы связи для Российской армии.

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Ремонтно-восстановительные подразделения Центрального военного округа с начала специальной операции РФ на Украине отремонтировали свыше 1500 единиц боевой техники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в официальном telegram-канале. «Машины поступают с разными поломками: может быть элементарная замена колеса, где-то замена коробки, двигателя. Производится ремонт различной сложности. За время проведения СВО нашим подразделением было отремонтировано свыше 1500 единиц техники», — рассказал старший мастер Кирилл. Ремонтные подразделения выполняют как плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники, так и ремонтируют поврежденную технику артиллерии. После ремонта машины проходят ходовые испытания, а затем их возвращают на передовую. Ранее в Минобороны РФ показывали, как связисты ЦВО шифруют информацию от противников. Военные связисты в круглосуточном режиме работают над тем, чтобы обеспечивать закрытые каналы связи для Российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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