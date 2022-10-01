Лаборатория «Гигарама» создала панорамный снимок с митинга-концерта в Москве в честь присоединения к России освобожденных территорий. На фото можно разглядеть лица россиян, которые пришли на мероприятие, где выступил президент России Владимир Путин.
«Гигарама» сняла митинг-концерт в Москве в честь вхождения в состав РФ новых территорий. Лаборатория сделала фото высокого разрешения 360 градусов, благодаря этому его можно увеличить и рассмотреть лица зрителей. Фото опубликованы на сайте gigarama.ru. Там можно выбрать в качестве точки обзора Красную площадь или Васильевский спуск.
Жители ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение в состав России. Голосование состоялось с 23 по 27 сентября. В пятницу Путин подписал указ о присоединении территорий к России.
Скриншот Гигарама
Скриншот Гигарама
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Лаборатория «Гигарама» создала панорамный снимок с митинга-концерта в Москве в честь присоединения к России освобожденных территорий. На фото можно разглядеть лица россиян, которые пришли на мероприятие, где выступил президент России Владимир Путин. «Гигарама» сняла митинг-концерт в Москве в честь вхождения в состав РФ новых территорий. Лаборатория сделала фото высокого разрешения 360 градусов, благодаря этому его можно увеличить и рассмотреть лица зрителей. Фото опубликованы на сайте gigarama.ru. Там можно выбрать в качестве точки обзора Красную площадь или Васильевский спуск. Митинг-концерт в честь вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей прошел 30 сентября в Москве. На мероприятие пришли около 180 тысяч человек. Там выступил с речью президент России. Жители ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение в состав России. Голосование состоялось с 23 по 27 сентября. В пятницу Путин подписал указ о присоединении территорий к России.