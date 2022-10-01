Более ста тысяч москвичей попали на уникальное фото с Путиным на митинге. Скрин

01 октября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

На митинг-концерт в Москве пришли 180 тысяч россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Лаборатория «Гигарама» создала панорамный снимок с митинга-концерта в Москве в честь присоединения к России освобожденных территорий. На фото можно разглядеть лица россиян, которые пришли на мероприятие, где выступил президент России Владимир Путин. «Гигарама» сняла митинг-концерт в Москве в честь вхождения в состав РФ новых территорий. Лаборатория сделала фото высокого разрешения 360 градусов, благодаря этому его можно увеличить и рассмотреть лица зрителей. Фото опубликованы на сайте gigarama.ru . Там можно выбрать в качестве точки обзора Красную площадь или Васильевский спуск. Митинг-концерт в честь вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей прошел 30 сентября в Москве. На мероприятие пришли около 180 тысяч человек. Там выступил с речью президент России. Жители ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение в состав России. Голосование состоялось с 23 по 27 сентября. В пятницу Путин подписал указ о присоединении территорий к России. Скриншот Гигарама Скриншот Гигарама

Лаборатория «Гигарама» создала панорамный снимок с митинга-концерта в Москве в честь присоединения к России освобожденных территорий. На фото можно разглядеть лица россиян, которые пришли на мероприятие, где выступил президент России Владимир Путин. «Гигарама» сняла митинг-концерт в Москве в честь вхождения в состав РФ новых территорий. Лаборатория сделала фото высокого разрешения 360 градусов, благодаря этому его можно увеличить и рассмотреть лица зрителей. Фото опубликованы на сайте gigarama.ru. Там можно выбрать в качестве точки обзора Красную площадь или Васильевский спуск. Митинг-концерт в честь вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей прошел 30 сентября в Москве. На мероприятие пришли около 180 тысяч человек. Там выступил с речью президент России. Жители ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение в состав России. Голосование состоялось с 23 по 27 сентября. В пятницу Путин подписал указ о присоединении территорий к России.