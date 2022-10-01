Студенты в Луганске надеются, что мобилизация в РФ приблизит мир

Проведение частичной мобилизации в России позволит быстрее завершить спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU заявили студенты Луганского государственного медицинского корреспондента во время сдачи крови для раненых.
«Армия ЛНР устала воевать. Если приедет помощь из России, я думаю, все быстрее закончится», — заявила URA.RU первокурсница Елизавета Третьяк. «Скорее хочется мира. И я считаю, что в связи с мобилизацией в России, мир настанет скорее», — сказала Ольга Попова.
Еще один студент Данил Полежай отметил, что мобилизованные обеспечат резерв в тылу, а не только на фронте. «Чего катастрофически не хватает, поэтому по всему Донбассу идут диверсии», — заявил он URA.RU.
ВСУ неоднократно обстреливали ЛНР, которую освободили российские военные в ходе спецоперации на Украине. Недавно в республике прошел референдум о вхождении территории в состав РФ, указ о присоединении подписал президент России Владимир Путин.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Путин объявил целью помощь Донбассу, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В сентябре в России была объявлена частичная мобилизация.
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Проведение частичной мобилизации в России позволит быстрее завершить спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU заявили студенты Луганского государственного медицинского корреспондента во время сдачи крови для раненых. «Армия ЛНР устала воевать. Если приедет помощь из России, я думаю, все быстрее закончится», — заявила URA.RU первокурсница Елизавета Третьяк. «Скорее хочется мира. И я считаю, что в связи с мобилизацией в России, мир настанет скорее», — сказала Ольга Попова. Еще один студент Данил Полежай отметил, что мобилизованные обеспечат резерв в тылу, а не только на фронте. «Чего катастрофически не хватает, поэтому по всему Донбассу идут диверсии», — заявил он URA.RU. ВСУ неоднократно обстреливали ЛНР, которую освободили российские военные в ходе спецоперации на Украине. Недавно в республике прошел референдум о вхождении территории в состав РФ, указ о присоединении подписал президент России Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Путин объявил целью помощь Донбассу, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В сентябре в России была объявлена частичная мобилизация.