Депутат Госдумы Швыткин назвал опасность мобилизации силовиков

Депутат Госдумы Швыткин: мобилизация силовиков приведет к всплеску криминала в России

01 октября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Призыв силовиков приведет к всплеску криминала, считает Юрий Швыткин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Если в рамках частичной мобилизации призывать сотрудников правоохранительных органов, то в российских городах может начаться всплеск криминогенной обстановки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Сейчас призывают бывших военнослужащих, кто имеет опыт. Если говорить о правоохранительных органах — спорный вопрос. В чем спорность? Действительно, они более подготовленные, нет вопросов. Но нужно понимать, что мы их сейчас призовем, а их сейчас недостаточно много, то оголим наши города, улицы, поселения. Это может привести к всплеску криминогенной обстановки», — сказал Юрий Швыткин. В случае мобилизации сотрудников силовых ведомств, будет требоваться особая внимательность, отметил собеседник агентства. «Если призывать, то очень выверено, чтобы не оголить улицы», — заключил парламентарий. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что половина сотрудников силовых и военных ведомств России, находящаяся на служебном посту, способна «разгромить любую западную армию». Эту идею поддержал российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд», создавший группу «Вагнер», Евгений Пригожин.

Если в рамках частичной мобилизации призывать сотрудников правоохранительных органов, то в российских городах может начаться всплеск криминогенной обстановки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Сейчас призывают бывших военнослужащих, кто имеет опыт. Если говорить о правоохранительных органах — спорный вопрос. В чем спорность? Действительно, они более подготовленные, нет вопросов. Но нужно понимать, что мы их сейчас призовем, а их сейчас недостаточно много, то оголим наши города, улицы, поселения. Это может привести к всплеску криминогенной обстановки», — сказал Юрий Швыткин. В случае мобилизации сотрудников силовых ведомств, будет требоваться особая внимательность, отметил собеседник агентства. «Если призывать, то очень выверено, чтобы не оголить улицы», — заключил парламентарий. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что половина сотрудников силовых и военных ведомств России, находящаяся на служебном посту, способна «разгромить любую западную армию». Эту идею поддержал российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд», создавший группу «Вагнер», Евгений Пригожин.