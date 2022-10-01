Депутат Госдумы Швыткин назвал опасность мобилизации силовиков

Если в рамках частичной мобилизации призывать сотрудников правоохранительных органов, то в российских городах может начаться всплеск криминогенной обстановки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Сейчас призывают бывших военнослужащих, кто имеет опыт. Если говорить о правоохранительных органах — спорный вопрос. В чем спорность? Действительно, они более подготовленные, нет вопросов. Но нужно понимать, что мы их сейчас призовем, а их сейчас недостаточно много, то оголим наши города, улицы, поселения. Это может привести к всплеску криминогенной обстановки», — сказал Юрий Швыткин.
В случае мобилизации сотрудников силовых ведомств, будет требоваться особая внимательность, отметил собеседник агентства. «Если призывать, то очень выверено, чтобы не оголить улицы», — заключил парламентарий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что половина сотрудников силовых и военных ведомств России, находящаяся на служебном посту, способна «разгромить любую западную армию». Эту идею поддержал российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд», создавший группу «Вагнер», Евгений Пригожин.
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Если в рамках частичной мобилизации призывать сотрудников правоохранительных органов, то в российских городах может начаться всплеск криминогенной обстановки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Сейчас призывают бывших военнослужащих, кто имеет опыт. Если говорить о правоохранительных органах — спорный вопрос. В чем спорность? Действительно, они более подготовленные, нет вопросов. Но нужно понимать, что мы их сейчас призовем, а их сейчас недостаточно много, то оголим наши города, улицы, поселения. Это может привести к всплеску криминогенной обстановки», — сказал Юрий Швыткин. В случае мобилизации сотрудников силовых ведомств, будет требоваться особая внимательность, отметил собеседник агентства. «Если призывать, то очень выверено, чтобы не оголить улицы», — заключил парламентарий. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что половина сотрудников силовых и военных ведомств России, находящаяся на служебном посту, способна «разгромить любую западную армию». Эту идею поддержал российский бизнесмен, владелец компании «Конкорд», создавший группу «Вагнер», Евгений Пригожин.