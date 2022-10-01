Тюменские волейболисты проиграли «Локомотиву-Изумруду» в первом матче чемпионата

01 октября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

«Локомотив-Изумруд» обыграл «Тюмень» в трех сетах со счетом 3:0 (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Волейбольная команда «Тюмень» уступила «Локомотиву-Изумруду» из Екатеринбурга 0:3 в трех игровых сетах в первом матче чемпионата России сезона 2022/2023. Об этом говорится в сообщении издания «Тюменская арена». «Чемпионат России. Высшая лига „А“. Екатеринбург. 1 октября. „Локомотив-Изумруд“ (Екатеринбург) — „Тюмень“ (Тюменская область) — 3:0 (25:14, 25:22, 25:23)», — информирует тюменское издание. Там отметили, что завтра, 2 октября, пройдет вторая встреча первого тура между этими командами. Ранее URA.RU писало, что «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) играл с «Тюменью» в Кубке Калачихина. В предварительном раунде турнира клубы довели матч до пятого сета, где екатеринбуржцы смогли обыграть тюменцев.

Волейбольная команда «Тюмень» уступила «Локомотиву-Изумруду» из Екатеринбурга 0:3 в трех игровых сетах в первом матче чемпионата России сезона 2022/2023. Об этом говорится в сообщении издания «Тюменская арена». «Чемпионат России. Высшая лига „А“. Екатеринбург. 1 октября. „Локомотив-Изумруд“ (Екатеринбург) — „Тюмень“ (Тюменская область) — 3:0 (25:14, 25:22, 25:23)», — информирует тюменское издание. Там отметили, что завтра, 2 октября, пройдет вторая встреча первого тура между этими командами. Ранее URA.RU писало, что «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) играл с «Тюменью» в Кубке Калачихина. В предварительном раунде турнира клубы довели матч до пятого сета, где екатеринбуржцы смогли обыграть тюменцев.