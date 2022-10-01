01 октября 2022

Свердловчанам после объявления мобилизации предложили бесплатно заморозить сперму

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В екатеринбургской частной клинике можно бесплатно заморить сперму Фото:

Владелец частной клиники в Екатеринбурге предложил свердловчанам бесплатно заморозить сперму после объявления мобилизации. Об этом рассказал заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мариинской больницы Андрей Иванов.

«Мой друг — владелец частной клиники в Екатеринбурге Игорь Портнов в начале мобилизации широко объявил о предоставлении такой услуги, как заморозка спермы, бесплатно. Заморозка спермы — сверхпримитивное действо, расходники — копеечные», — рассказал Иванов изданию «Фонтанка».

По его мнению, каждая частная клиника может позволить позаботиться о будущем тех, кто уходит рисковать жизнью и здоровьем. Иванов отмечает, что после объявления мобилизации увеличилось число обращении от людей, убывающих на фронт, а также от мужчин, уезжающих из России.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Владелец частной клиники в Екатеринбурге предложил свердловчанам бесплатно заморозить сперму после объявления мобилизации. Об этом рассказал заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мариинской больницы Андрей Иванов. «Мой друг — владелец частной клиники в Екатеринбурге Игорь Портнов в начале мобилизации широко объявил о предоставлении такой услуги, как заморозка спермы, бесплатно. Заморозка спермы — сверхпримитивное действо, расходники — копеечные», — рассказал Иванов изданию «Фонтанка». По его мнению, каждая частная клиника может позволить позаботиться о будущем тех, кто уходит рисковать жизнью и здоровьем. Иванов отмечает, что после объявления мобилизации увеличилось число обращении от людей, убывающих на фронт, а также от мужчин, уезжающих из России. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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