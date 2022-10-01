01 октября 2022

NYT: Путин сделал для Запада важное заявление на Красной площади

New York Times: Путин предупредил Запад о готовности сражаться до конца
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин готов сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что будет сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия на Украине. Об этом написали журналисты газеты New York Times 30 сентября.

«Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться», — говорится в публикации СМИ. «Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды», — пишет NYT.

Ранее глава России заявил, что для страны смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет. Он заверил, что таких ошибок больше не повторится.

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Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что будет сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия на Украине. Об этом написали журналисты газеты New York Times 30 сентября. «Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться», — говорится в публикации СМИ. «Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды», — пишет NYT. Ранее глава России заявил, что для страны смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет. Он заверил, что таких ошибок больше не повторится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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