NYT: Путин сделал для Запада важное заявление на Красной площади

Путин готов сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что будет сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия на Украине. Об этом написали журналисты газеты New York Times 30 сентября.
«Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться», — говорится в публикации СМИ. «Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды», — пишет NYT.
Ранее глава России заявил, что для страны смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет. Он заверил, что таких ошибок больше не повторится.