NYT: Путин сделал для Запада важное заявление на Красной площади

New York Times: Путин предупредил Запад о готовности сражаться до конца

02 октября 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Путин готов сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что будет сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия на Украине. Об этом написали журналисты газеты New York Times 30 сентября. «Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться», — говорится в публикации СМИ. «Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды», — пишет NYT. Ранее глава России заявил, что для страны смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет. Он заверил, что таких ошибок больше не повторится.

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что будет сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия на Украине. Об этом написали журналисты газеты New York Times 30 сентября. «Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться», — говорится в публикации СМИ. «Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды», — пишет NYT. Ранее глава России заявил, что для страны смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет. Он заверил, что таких ошибок больше не повторится.