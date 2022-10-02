«Объясняем РФ»: как будут проходить кредитные каникулы для мобилизованных

«Объясняем РФ»: кредитные каникулы для мобилизованных оформляются в течении десяти дней
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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф» дает ответ на вопросы по кредитным каникулам, в том числе и как они будут проходить.

  • Кредитные каникулы позволяют гражданину временно приостановить платежи по кредиту или займу. Причем, кредиторы не имеют право отказать, если человек призван в ходе частичной мобилизации.
  • Для оформления кредитных каникул требуется обратиться к соответствующему кредитору. Это можно сделать по телефону или иными способами, прописанных в договоре. Кредитор рассмотрит требование о кредитных каникулах в течение 10 дней и даст ответ.
  • На кредитные каникулы имеют право участники спецоперации, а также члены их семьи. В список входят мобилизованные военнослужащие, а также граждане, проходящие службу в российских вооруженных силах по контракту и в войсках национальной гвардии.
  • К членам семьи мобилизованного гражданина РФ причисляются супруг (а), несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18-ти лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. Также к ним относятся лица, находящиеся на иждивении у военнослужащих.
  • Кредитные каникулы можно оформить по всем потребительским кредитам и займам. В том числе по ипотеке и кредитным картам.
  • Кредитные каникулы предоставляются на срок службы в ходе мобилизации, контрактной службы, а также отдельного участия в ходе спецоперации. Плюс к периоду завершения мобилизации прибавляется еще 30 дней.
  • В случае гибели солдата или получения им инвалидности первой группы, долг будет списан автоматически. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях.

Ранее Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект, который позволяет мобилизованным гражданам получить кредитные каникулы. Также это будет распространяться и на добровольцев.

С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет определенную специальность.

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Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Интернет-ресурс для информирования «Объясняем.рф» дает ответ на вопросы по кредитным каникулам, в том числе и как они будут проходить. Ранее Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект, который позволяет мобилизованным гражданам получить кредитные каникулы. Также это будет распространяться и на добровольцев. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет определенную специальность.
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