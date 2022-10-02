Главы девяти стран НАТО требуют экстренно принять Украину в альянс

02 октября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

После референдумов на освобожденных территориях Зеленский подал экстренную заявку на вступления в НАТО Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Главы девяти стран НАТО выступили за скорейшее принятие Украины в ряды альянса и за значительное увеличение ей военной помощи. Об этом в Twitter сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, приложив скрин заявления. «Мы, президенты стран Центральной и Восточной Европы, … подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. <…> Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы … призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине», — говорится в документе. Подписи под документом поставили президенты Чехии Милош Земан, Эстонии — Алар Карис, Латвии — Эгилс Левитс, Литвы — Гитанас Науседа, Северной Македонии — Стево Пендаровски, Черногории — Мило Джуканович, Польши — Анджей Дуда, Румынии — Клаус Йоханнис, и Словакии — Зузана Чапутова. Ранее в состав России вошли четыре освобожденные территории — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Церемония подписания договоров о присоединении состоялась 30 сентября в Кремле, напоминает RT. Во время обращения президент России Владимир Путин заявил, что народы четырех регионов становятся гражданами РФ навсегда. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главы девяти стран НАТО выступили за скорейшее принятие Украины в ряды альянса и за значительное увеличение ей военной помощи. Об этом в Twitter сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, приложив скрин заявления. «Мы, президенты стран Центральной и Восточной Европы, … подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. <…> Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы … призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине», — говорится в документе. Подписи под документом поставили президенты Чехии Милош Земан, Эстонии — Алар Карис, Латвии — Эгилс Левитс, Литвы — Гитанас Науседа, Северной Македонии — Стево Пендаровски, Черногории — Мило Джуканович, Польши — Анджей Дуда, Румынии — Клаус Йоханнис, и Словакии — Зузана Чапутова. Ранее в состав России вошли четыре освобожденные территории — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Церемония подписания договоров о присоединении состоялась 30 сентября в Кремле, напоминает RT. Во время обращения президент России Владимир Путин заявил, что народы четырех регионов становятся гражданами РФ навсегда. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%.