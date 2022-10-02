Папа Римский призвал Путина и Зеленского прекратить конфликт

02 октября 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

По мнению Папы Римского, для прекращения конфликта на Украине необходимо использовать все средства Фото: Владимир Астапкович/ РИА «Новости» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Папа Римский призвал лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского к прекращению конфликта на Украине. С таким призывом он выступил перед чтением воскресной полуденной молитвы Ангелус на площади святого Петра в Ватикане. «Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации», — заявил Папа Римский, попросив российского лидера прекратить спецоперацию. «С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», — добавил Папа Римский. Его слова приводит Vatican News. Он также призвал использовать все возможные мировые дипломатические средства для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Пожалуйста, дайте молодому поколению дышать целительным воздухом мира», — заключил Франциск. Ранее Папа Римский Франциск выражал готовность посетить Россию, Донбасс и Украину. Он намеревался посетить эти места с целью прекращения украинского конфликта.

Папа Римский призвал лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского к прекращению конфликта на Украине. С таким призывом он выступил перед чтением воскресной полуденной молитвы Ангелус на площади святого Петра в Ватикане. «Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации», — заявил Папа Римский, попросив российского лидера прекратить спецоперацию. «С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», — добавил Папа Римский. Его слова приводит Vatican News. Он также призвал использовать все возможные мировые дипломатические средства для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Пожалуйста, дайте молодому поколению дышать целительным воздухом мира», — заключил Франциск. Ранее Папа Римский Франциск выражал готовность посетить Россию, Донбасс и Украину. Он намеревался посетить эти места с целью прекращения украинского конфликта.