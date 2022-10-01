Мобилизованного челябинского рабочего редкой квалификации вернули на завод

02 октября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Сварщик обратился в ОНФ, где ему помогли Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Челябинской области 32-летнего рабочего из-за нехватки квалифицированных кадров вернули обратно на предприятие в Еткульском районе. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Сварщик шестого разряда был мобилизован из Еткульского района, 27 сентября отправлен в Елань в учебный центр. У предприятия, где он работает, нехватка таких специалистов. Его отсутствие могло поставить под вопрос выполнение производственных заданий, при том, что предприятие работает с оборонкой», — рассказал URA.RU Денис Рыжий. Рабочий обратился в ОНФ. Там помогли разобраться с ситуацией, после чего специалист вернулся на свое рабочее место. Рыжий напомнил, что челябинцы могут обратиться за помощью в подобных ситуациях в региональное отделение ОНФ по телефону 264-64-14. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В документе было указано, какие категории граждан подлежат мобилизации в первую очередь, однако в регионах стали призывать с нарушениями. Позже Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации.

В Челябинской области 32-летнего рабочего из-за нехватки квалифицированных кадров вернули обратно на предприятие в Еткульском районе. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Сварщик шестого разряда был мобилизован из Еткульского района, 27 сентября отправлен в Елань в учебный центр. У предприятия, где он работает, нехватка таких специалистов. Его отсутствие могло поставить под вопрос выполнение производственных заданий, при том, что предприятие работает с оборонкой», — рассказал URA.RU Денис Рыжий. Рабочий обратился в ОНФ. Там помогли разобраться с ситуацией, после чего специалист вернулся на свое рабочее место. Рыжий напомнил, что челябинцы могут обратиться за помощью в подобных ситуациях в региональное отделение ОНФ по телефону 264-64-14. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В документе было указано, какие категории граждан подлежат мобилизации в первую очередь, однако в регионах стали призывать с нарушениями. Позже Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации.