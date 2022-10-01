Мобилизованного челябинского рабочего редкой квалификации вернули на завод

В Челябинской области 32-летнего рабочего из-за нехватки квалифицированных кадров вернули обратно на предприятие в Еткульском районе. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Сварщик шестого разряда был мобилизован из Еткульского района, 27 сентября отправлен в Елань в учебный центр. У предприятия, где он работает, нехватка таких специалистов. Его отсутствие могло поставить под вопрос выполнение производственных заданий, при том, что предприятие работает с оборонкой», — рассказал URA.RU Денис Рыжий.
Рабочий обратился в ОНФ. Там помогли разобраться с ситуацией, после чего специалист вернулся на свое рабочее место. Рыжий напомнил, что челябинцы могут обратиться за помощью в подобных ситуациях в региональное отделение ОНФ по телефону 264-64-14.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В документе было указано, какие категории граждан подлежат мобилизации в первую очередь, однако в регионах стали призывать с нарушениями. Позже Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации.
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