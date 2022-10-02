Освобожденные территории сохранят свои названия после вхождения в состав РФ

02 октября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

В состав России войдут новые территории Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики сохранят свои названия после вхождения в состав России. Об этом сообщили в Конституционном суде. Конституционный суд признал вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Названия новых субъектов РФ останутся прежними, сообщается в постановлении на сайте Конституционного суда. Референдумы о присоединении к России Запорожья, Херсонской области и Донбасса прошли в конце сентября. Большая часть голосовавших одобрили вхождение территорий в состав России. Затем президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. В понедельник Госдума официально рассмотрит вхождение новых регионов. Российские военные освободили ЛНР, Херсонскую область, а также часть ДНР и Запорожья в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса.

Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики сохранят свои названия после вхождения в состав России. Об этом сообщили в Конституционном суде. Конституционный суд признал вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Названия новых субъектов РФ останутся прежними, сообщается в постановлении на сайте Конституционного суда. Референдумы о присоединении к России Запорожья, Херсонской области и Донбасса прошли в конце сентября. Большая часть голосовавших одобрили вхождение территорий в состав России. Затем президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. В понедельник Госдума официально рассмотрит вхождение новых регионов. Российские военные освободили ЛНР, Херсонскую область, а также часть ДНР и Запорожья в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса.