01 октября 2022

Свердловчане рассказали, где собрать ведро опят под снегом. Фото, видео

Свердловчане нашли сотни опят под снегом на Режевском тракте
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Жители Березовского нашли грибные места на Режевском тракте под Екатеринбургом Фото:

Жители Березовского (Свердловская область) ведрами собирают опята несмотря на то, что в лесах лежит снег. Грибные места нашли на Режевском тракте, рассказывают местные жители в соцсетях.

«Два ведра опят по пять литров каждое набрали березовчане в выходной день. Кто еще тихо поохотился? Делитесь местами», — сообщает telegram-канал «Березовский. БГО». В комментариях многие отправляют фотографии своего урожая. «Опята есть! Результат: каждый набрал по пакету. Вкусный обед и ужин обеспечен», — пишет Светлана Соколова.

Места с опятами можно найти на Режевском тракте, который начинается от Березовского в стороне поселка Монетный. Грибы под снегом собирают также жители Челябинской и Тюменской областей.

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Жители Березовского (Свердловская область) ведрами собирают опята несмотря на то, что в лесах лежит снег. Грибные места нашли на Режевском тракте, рассказывают местные жители в соцсетях. «Два ведра опят по пять литров каждое набрали березовчане в выходной день. Кто еще тихо поохотился? Делитесь местами», — сообщает telegram-канал «Березовский. БГО». В комментариях многие отправляют фотографии своего урожая. «Опята есть! Результат: каждый набрал по пакету. Вкусный обед и ужин обеспечен», — пишет Светлана Соколова. Места с опятами можно найти на Режевском тракте, который начинается от Березовского в стороне поселка Монетный. Грибы под снегом собирают также жители Челябинской и Тюменской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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