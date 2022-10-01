Свердловчане рассказали, где собрать ведро опят под снегом. Фото, видео

Свердловчане нашли сотни опят под снегом на Режевском тракте

02 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Жители Березовского нашли грибные места на Режевском тракте под Екатеринбургом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Березовского (Свердловская область) ведрами собирают опята несмотря на то, что в лесах лежит снег. Грибные места нашли на Режевском тракте, рассказывают местные жители в соцсетях. «Два ведра опят по пять литров каждое набрали березовчане в выходной день. Кто еще тихо поохотился? Делитесь местами», — сообщает telegram-канал «Березовский. БГО». В комментариях многие отправляют фотографии своего урожая. «Опята есть! Результат: каждый набрал по пакету. Вкусный обед и ужин обеспечен», — пишет Светлана Соколова. Места с опятами можно найти на Режевском тракте, который начинается от Березовского в стороне поселка Монетный. Грибы под снегом собирают также жители Челябинской и Тюменской областей.

Жители Березовского (Свердловская область) ведрами собирают опята несмотря на то, что в лесах лежит снег. Грибные места нашли на Режевском тракте, рассказывают местные жители в соцсетях. «Два ведра опят по пять литров каждое набрали березовчане в выходной день. Кто еще тихо поохотился? Делитесь местами», — сообщает telegram-канал «Березовский. БГО». В комментариях многие отправляют фотографии своего урожая. «Опята есть! Результат: каждый набрал по пакету. Вкусный обед и ужин обеспечен», — пишет Светлана Соколова. Места с опятами можно найти на Режевском тракте, который начинается от Березовского в стороне поселка Монетный. Грибы под снегом собирают также жители Челябинской и Тюменской областей.