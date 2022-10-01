01 октября 2022

Военные ЦВО привезли украинским беженцам 2,5 тонны вещей и продуктов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тввику клипарт. Тюмень, военные
Солдаты ВС РФ привезли вещи и продукты для жителей Харьковской области, которым пришлось покинуть свои дома из-за угроз ВСУ Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь украинским беженцам, которым пришлось покинуть свои дома в Харьковской области из-за угроз со стороны вооруженных сил Украины. Всего беженцам передали 2,5 тонны продуктов и вещей, сообщает Министерство обороны РФ в telegram-канале.

«Привезли гуманитарный груз для беженцев, которые вынуждены были покинуть свои населенные пункты в связи со сложившейся обстановкой. Это средства личной гигиены и первой необходимости, детям — различное питание, туалетная бумага, памперсы, шоколадки и другие сладости. Всего передали свыше 2,5 тонн гуманитарного груза», — рассказал Роман, военнослужащий ЦВО.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли, что с начала специальной военной операции ремонтные подразделения Центрального военного округа вернули в строй полторы тысячи единиц военной техники. Еще раньше ведомство делилось кадрами работы военных связистов, которые обеспечивают закрытые каналы связи для российских солдат.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь украинским беженцам, которым пришлось покинуть свои дома в Харьковской области из-за угроз со стороны вооруженных сил Украины. Всего беженцам передали 2,5 тонны продуктов и вещей, сообщает Министерство обороны РФ в telegram-канале. «Привезли гуманитарный груз для беженцев, которые вынуждены были покинуть свои населенные пункты в связи со сложившейся обстановкой. Это средства личной гигиены и первой необходимости, детям — различное питание, туалетная бумага, памперсы, шоколадки и другие сладости. Всего передали свыше 2,5 тонн гуманитарного груза», — рассказал Роман, военнослужащий ЦВО. Ранее в Минобороны РФ раскрыли, что с начала специальной военной операции ремонтные подразделения Центрального военного округа вернули в строй полторы тысячи единиц военной техники. Еще раньше ведомство делилось кадрами работы военных связистов, которые обеспечивают закрытые каналы связи для российских солдат. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...