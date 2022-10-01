Военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь украинским беженцам, которым пришлось покинуть свои дома в Харьковской области из-за угроз со стороны вооруженных сил Украины. Всего беженцам передали 2,5 тонны продуктов и вещей, сообщает Министерство обороны РФ в telegram-канале.
«Привезли гуманитарный груз для беженцев, которые вынуждены были покинуть свои населенные пункты в связи со сложившейся обстановкой. Это средства личной гигиены и первой необходимости, детям — различное питание, туалетная бумага, памперсы, шоколадки и другие сладости. Всего передали свыше 2,5 тонн гуманитарного груза», — рассказал Роман, военнослужащий ЦВО.
Ранее в Минобороны РФ раскрыли, что с начала специальной военной операции ремонтные подразделения Центрального военного округа вернули в строй полторы тысячи единиц военной техники. Еще раньше ведомство делилось кадрами работы военных связистов, которые обеспечивают закрытые каналы связи для российских солдат.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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