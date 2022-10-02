Столтенберг раскрыл, что нужно для принятия Украины в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: для вступления Украины в НАТО нужно согласие всех стран альянса
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С заявлением по поводу вступления Украины в альянс, Столтенберг выступил в ходе пресс-конференции Фото:
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Для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Любое решение о членстве Украины в НАТО должно быть согласовано всеми союзниками по НАТО», — сказал генсек НАТО. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции альянса.

Ранее за принятие Украины в Североатлантический альянс выступили главы девяти стран. Так, за вступление Украины в НАТО выступили главы Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.

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Для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Любое решение о членстве Украины в НАТО должно быть согласовано всеми союзниками по НАТО», — сказал генсек НАТО. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции альянса. Ранее за принятие Украины в Североатлантический альянс выступили главы девяти стран. Так, за вступление Украины в НАТО выступили главы Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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