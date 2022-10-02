Столтенберг раскрыл, что нужно для принятия Украины в НАТО

Для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Любое решение о членстве Украины в НАТО должно быть согласовано всеми союзниками по НАТО», — сказал генсек НАТО. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции альянса.
Ранее за принятие Украины в Североатлантический альянс выступили главы девяти стран. Так, за вступление Украины в НАТО выступили главы Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.
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Для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Любое решение о членстве Украины в НАТО должно быть согласовано всеми союзниками по НАТО», — сказал генсек НАТО. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции альянса. Ранее за принятие Украины в Североатлантический альянс выступили главы девяти стран. Так, за вступление Украины в НАТО выступили главы Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.