Путин внес в Госдуму законопроекты о включении освобожденных территорий в состав РФ

02 октября 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

В состав России входят новые регионы Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законопроекты о включении в состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Об этом рассказали в Госдуме. «Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Согласно документу, будут образованы две республики и две области. В соответствии с изменениями названия новых субъектов РФ включат в первую часть статьи 65 Конституции, в котором перечисляются регионы страны. В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Позже Путин подписал указ о присоединении новых регионов. В конституционном суде признали вхождение новых субъектов и сообщили, что территории сохранят прежние названия. Российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область во время спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям народных республик.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законопроекты о включении в состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Об этом рассказали в Госдуме. «Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Согласно документу, будут образованы две республики и две области. В соответствии с изменениями названия новых субъектов РФ включат в первую часть статьи 65 Конституции, в котором перечисляются регионы страны. В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Позже Путин подписал указ о присоединении новых регионов. В конституционном суде признали вхождение новых субъектов и сообщили, что территории сохранят прежние названия. Российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область во время спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям народных республик.