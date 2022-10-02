Путин внес в Госдуму законопроекты о включении освобожденных территорий в состав РФ

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Присоединение ЛНР к России. Митинг.
В состав России входят новые регионы Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законопроекты о включении в состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Об этом рассказали в Госдуме.

«Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Согласно документу, будут образованы две республики и две области. В соответствии с изменениями названия новых субъектов РФ включат в первую часть статьи 65 Конституции, в котором перечисляются регионы страны.

В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Позже Путин подписал указ о присоединении новых регионов. В конституционном суде признали вхождение новых субъектов и сообщили, что территории сохранят прежние названия.

Российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область во время спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям народных республик.

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законопроекты о включении в состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Об этом рассказали в Госдуме. «Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Согласно документу, будут образованы две республики и две области. В соответствии с изменениями названия новых субъектов РФ включат в первую часть статьи 65 Конституции, в котором перечисляются регионы страны. В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Позже Путин подписал указ о присоединении новых регионов. В конституционном суде признали вхождение новых субъектов и сообщили, что территории сохранят прежние названия. Российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область во время спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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