Новые регионы войдут в РФ в своих изначальных границах

02 октября 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Согласно договору, пределы ДНР определяются границами ее территории на день образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Регионы Донбасса, присоединенные к РФ после референдумов, войдут в состав РФ в границах на день их образования. Об этом сообщается в договорах о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России, внесенных президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию. «Пределы Донецкой Народной Республики определяются границами ее территории на день образования», — сообщается в договоре. В трех других договорах также сообщается, что территории ЛНР, Херсонщины и Запорожья будут определяться границами их территорий, существовавшими на день их образования и день принятия в РФ. Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о включении освобожденных территорий в состав РФ. Президентом в Госдуму были внесены четыре проекта федеральных конституционных законов. На части присоединенных к России территорий до сих пор идут бои и вооруженные конфликты. Так, например, ранее Минобороны РФ сообщило о выводе союзных войск из Красного Лимана (Донецкая область). А власти Энергодара (Запорожская область) заявляли об обстреле ВСУ прибрежной зоны города.

Регионы Донбасса, присоединенные к РФ после референдумов, войдут в состав РФ в границах на день их образования. Об этом сообщается в договорах о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России, внесенных президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию. «Пределы Донецкой Народной Республики определяются границами ее территории на день образования», — сообщается в договоре. В трех других договорах также сообщается, что территории ЛНР, Херсонщины и Запорожья будут определяться границами их территорий, существовавшими на день их образования и день принятия в РФ. Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о включении освобожденных территорий в состав РФ. Президентом в Госдуму были внесены четыре проекта федеральных конституционных законов. На части присоединенных к России территорий до сих пор идут бои и вооруженные конфликты. Так, например, ранее Минобороны РФ сообщило о выводе союзных войск из Красного Лимана (Донецкая область). А власти Энергодара (Запорожская область) заявляли об обстреле ВСУ прибрежной зоны города.