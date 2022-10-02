Новые регионы войдут в РФ в своих изначальных границах

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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Согласно договору, пределы ДНР определяются границами ее территории на день образования Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Регионы Донбасса, присоединенные к РФ после референдумов, войдут в состав РФ в границах на день их образования. Об этом сообщается в договорах о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России, внесенных президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию.

«Пределы Донецкой Народной Республики определяются границами ее территории на день образования», — сообщается в договоре. В трех других договорах также сообщается, что территории ЛНР, Херсонщины и Запорожья будут определяться границами их территорий, существовавшими на день их образования и день принятия в РФ.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о включении освобожденных территорий в состав РФ. Президентом в Госдуму были внесены четыре проекта федеральных конституционных законов.

На части присоединенных к России территорий до сих пор идут бои и вооруженные конфликты. Так, например, ранее Минобороны РФ сообщило о выводе союзных войск из Красного Лимана (Донецкая область). А власти Энергодара (Запорожская область) заявляли об обстреле ВСУ прибрежной зоны города.

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Регионы Донбасса, присоединенные к РФ после референдумов, войдут в состав РФ в границах на день их образования. Об этом сообщается в договорах о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России, внесенных президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию. «Пределы Донецкой Народной Республики определяются границами ее территории на день образования», — сообщается в договоре. В трех других договорах также сообщается, что территории ЛНР, Херсонщины и Запорожья будут определяться границами их территорий, существовавшими на день их образования и день принятия в РФ. Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о включении освобожденных территорий в состав РФ. Президентом в Госдуму были внесены четыре проекта федеральных конституционных законов. На части присоединенных к России территорий до сих пор идут бои и вооруженные конфликты. Так, например, ранее Минобороны РФ сообщило о выводе союзных войск из Красного Лимана (Донецкая область). А власти Энергодара (Запорожская область) заявляли об обстреле ВСУ прибрежной зоны города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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