Мобилизованный попросил свердловчан не обращать внимания на просьбы отправить деньги военным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный свердловчанин предупредил о мошенниках, которые возможно будут просить деньги с его страниц в соцсетях. Мужчина попросил не обращать внимания на такие сообщения, если действительно будет нужно — позвонит лично. Видео с обращением мужчины в редакцию URA.RU прислал читатель.

«Не верьте тем, кто будет писать с наших страниц в соцсетях с просьбой прислать деньги, мы этого просить не будем. Если будет нужно — мы позвоним», — рассказал мобилизованный. Сейчас боец находится в 32-м военном городке в Екатеринбурге, по его словам, питание организовано хорошо.

Рядом с военнослужащим мобилизованные из Серова и Талицы (города из Свердловской области). Следующей точкой военных станет Ростов, где их будут распределять по родам войск. «Не переживайте, сало поедим и вернемся. Я еще (музыкальный — прим. ред.) альбом не выпустил», — шутит мобилизованный.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).